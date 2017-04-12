Neden bu kadar korkak bir şehir olduk?

Hafta sonunda çok önemli bir Anayasa Referandumuna gidiyoruz. “EVET” oyu isteyen iktidar partisinin bütün yetkilileri her gün toplumun farklı kesimleri ile toplantılar yapıyorlar. Çağırılan herkes gidiyor. Söylenenleri can kulağı ile dinlemese de, kalabalık gözükmesini sağlıyor.

“Miting var, gidilecek” deniliyor. Herkes iktidarın mitinginde kendini göstermek için kameralara el sallıyor. Pazartesi günü de ana muhalefetin lideri, “HAYIR” için çırpınan, halka bir şeyler anlatmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu İzmit’e geldi.

Aslında CHP Genel Başkanı’nın Kocaeli programında, ilimizdeki bir fabrikayı öğle saatlerinde ziyaret etmek, işçilerle birlikte yemek yemek, fabrika işçilerine hitap etmek de vardı. Ama bir sanayicinin, bir iş adamının Kılıçdaroğlu’nu daveti beklendi. Kimse, CHP liderini davet edemedi. O kadar holding, o kadar ihracat için üretim yapan fabrika var. Hadi AK Partiye yakınlığı bilinen iş adamlarının davet etmesini bekleyemeyiz. Ama bu şehirde Koç var, Sabancı var. Çağıramadılar CHP Genel Başkanı’nı. Fabrika ziyareti programdan çıkartıldı.

Kılıçdaroğlu, iki toplantı yapacaktı. Birincisi muhtarlarla, ikincisi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile. Aslında İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, telefonla beni de davet etti. Ama Kılıçdaroğlu’nun yerel basınla bir toplantısı yoktu. Program, “Muhtarlar” ve “STK temsilcileri” ile düzenleniyordu. Ben boşuna salonda yer işgal etmeyeyim, gerçek hedef kitleye ulaşılsın diye düşündüm.

Televizyondan Kılıçdaroğlu’nun toplantılarını izledim. CHP Genel Başkanı, “Sevgili muhtar dostlarım” diyor. Kamera salonu gösteriyor. Muhtarlar Derneği Başkanı yok. Tanıdığım muhtarlardan bir Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın’ı gördüm. Zaten tescilli CHP’li. Kuşkusuz CHP örgütleri bütün muhtarları tek tek aramış, davet etmiştir. Ama çoğu yoktu. Gelmediler, gelemediler. Muhtarlar toplantısında salonda CHP’li milletvekilleri, meclis üyeleri, örgüt yöneticileri, eşleri var. Kamera salona döndüğünde, salondaki bazı köy muhtarları da yüzlerini kapatmaya, kendilerini göstermemeye çalışıyorlar.

Öğleden sonra STK temsilcileri toplantısı. Bu kentte her yere girip çıkan yüzlerce dernek, sivil toplum örgütü var. Yine salona bakıyorum. Tanıdığım kimse yok. Yine CHP’liler var. ÇYDD, ADD, KYÖD var.

Korkak bir şehir olduk. Güçten korkan, güç karşısında eğilen bir insanların şehri.

CHP’nin toplantısına muhtar gitse, STK temsilcisi gitse, AK Partililer ne yapacaklar? Ceza mı kesecekler. Yok öyle bir şey. “O toplantıya gitmeyin. Kılıçdaroğlu’nu fabrikanıza davet etmeyin” diye telkin mi var? Böyle bir şey de yok. İnsanlar korkuyorlar. “Aman” diyorlar. “Kılıçdaroğlu’nun toplantısında gözüksem kim bilir başıma ne gelir” diyorlar.

Bu şehir nasıl bu hale geldi, inanamıyorum. Bu kadar korkak insanların şehri olursak, başlayan tramvay 5 yılda bitmez. Kocaelispor sürünür. Havaalanımıza uçak, garımıza tren, iskelemize vapur gelmez.

Normal zamanda herkes bağırıp çağırıyor. Yerel gazetelere geliyorlar, “Yazsanıza şunu da yazsanıza. Neden korkuyorsunuz” diye yerel gazetelere, bize hesap soruyorlar. Topu topu, Ana muhalefet liderinin toplantısına davet edilmişsiniz, gidip dinleyeceksiniz. Siz bundan korkarsanız, siz buna bile cesaret edemezseniz, bu şehrin yerel medyası ne yapsın? Bu şehirde muhalefet yapmaya, şehrin çıkarlarını savunmaya çalışanlar ne yapsın. Kılıçdaroğlu veya CHP yöneticileri adına değil. Şehrim adına çok üzüldüm.

Ekim ve Nisan uygun aylar

Türkiye genel ve yerel seçimleri 5 yılda bir yapıyor. Eğer 16 Nisan sonrası herhangi bir nedenle erken seçim kararı alınmazsa, yerel seçimler 2019 yılın mart, genel seçimler 2019 yılının kasım ayında yapılacak. Sonraki yıllarda da zorunluluk ortaya çıkmaz, seçimler öne alınmazsa, beş yılda bir hep yerel seçimler mart’ta, genel seçimler ve elbette Cumhurbaşkanlığı seçimi kasım aylarında olacak.

Türkiye 780 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip çok büyük bir ülke. Ülkenin bir yanında yaz, bir yanında kış yaşanabiliyor. Bizim ülkemizdeki seçim dönemleri vura vur mücadele ile geçiyor. Liderler yurdun dört bir yanını aylar öncesinden başlayarak dolaşıyorlar.

Bu referandum döneminde de gördük ki, nisan çok uygun bir ay. Genellikle ülkenin her yerinde yollar açık. Hoş, bu yıl bazı bölgelerde nisan ayında da kar oldu ama ocak-şubat-mart’a göre çok daha iyi havalar. Ayrıca hava koşullarından daha önemlisi. İnsanlar hareket halinde değil. Herkes yerli yerinde duruyor.

Kimse, memlekete, tatile falan gitmiyor. Tarım işçileri evlerinde. Bu nedenle aslında bir rötuş yapmak lazım. Genel seçimleri kasımdan ekim ayına, yerel seçimleri mart’tan nisan ayına almak, herkes için çok daha rahatlatıcı olabilir.

“Çalışınca oluyor” muş

Bir televizyon kanalında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin reklamını gördüm. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka’da tramvay sistemini kurmuş. Öyle bizdeki gibi 7-9 kilometrelik tramvay hattı da değil. Çok daha uzun. Reklamın sonunda İzmir Belediyesi, “Söz verdiğimizden iki ay önce bitirdik” diye de övünüyor.

Demek ki, olabiliyor. Bizim burada tramvay 3 Şubat 2017’de seferlere başlayacaktı. Şimdi Nisan ortasındayız. Hala tramvay ne zaman yolcu taşıyacak belli değil. Demek ki, yapan, yapabiliyor. Zamanından önce bile işi bitirebiliyor.

Zaten bizim burada, “Bu tramvay neden yapılıyor” tartışması çok yüksek değil ve bu tartışma abes. Şehri yoran, şehri sıkan olay, bu işin çok dağınık yapılması ve 550 gün süre verilmesine rağmen zamanında bitirilememiş olmasıdır.

İzmir çok daha uzun tramvay hattını yapmış. Üstelik, Karşıyaka bölgesi, bizim buralardan M.Alipaşa’dan, Yenişehir’den, Yahya Kaptan’dan çok daha hareketli ve zor bir bölge. Yapmışlar, hedeflenen süreden de iki ay önce bitirmişler. Biz neden bu kadar geciktiğimizi sorgulamazsak, kendi kendimize de kötülük yapmış oluruz.

Akaryakıt ve ette vergi indirilemez mi?

Referandum yaklaşırken, hükümet yeni kararlar alıyor. Daha yeni vergi, sigorta affı çıkmıştı. Şimdi bir daha çıkıyor. Bu arada, nisan başında biteceği açıklanan mobilya ve beyaz eşyadaki ÖTV ve KDV indiriminin eylül ayına kadar uzatıldığı açıklandı.

Özellikle vergi indirimi elbette iyi oldu. Düğün mevsiminde beyaz eşya ve mobilyanın ucuzlaması çok önemli. Piyasaları da canlandıracak.

Ama bu arada, TL değer kaybetmeye devam ediyor. Benzine, mazota her gün yeni zamlar geliyor. Et fiyatı, alınan önlemlere rağmen durdurulamıyor. Acaba diyorum, akaryakıt üzerindeki çok ağır vergi yükünü bir miktar indirmek, etteki KDV oranını yüzde 1’e indirmek neden düşünülmüyor?