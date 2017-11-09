"Neden Kösele'ye değil de Bay'a güvendin?" sorusuna böyle cevap verdi

Başbakanlık avukatı Çokan: "(Sanık Öztürk'e) Neden pasif görev verilen Kösele'ye değil de darbecilerin taltif ettiği, görev verdiği Bay'a güvendin, onun emirlerini yerine getirdin?"

Eski TCG Yavuz Gemisi Komutanı Öztürk: "Evet, ben sıkıyönetim direktifindeki görevlendirmeleri gördüm. Bu atamalara hiçbir şekilde itibar etmedim. Beni de ilgilendirmez. Darbenin nasıl yapılacağını ve kimin yapacağını bilmiyordum. Verilen emirleri sorgulamadım, anlam yüklemedim"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 11'i firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Duruşmada, müdahil olarak TBMM adına Avukat Ömer Burak Barış, Başbakanlık adına avukatlar Halit Çokan, Emre Arık ve Gül Gülmez hazır bulundu.

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Yavuz Gemisi Komutanı olan eski Deniz Kurmay Yarbay Sezayi Özgür Öztürk, savunmasına devam etti.

"Donanma Komutanı gemiye sivil gelince darbeci sandım"

Kendisini arayan eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele ve Komodor Levent Kerim Uça'nın darbeci olduğunu söyleyip etkisiz hale getirilmelerini emrettiğini ve bu emri yerine getirdiğini anlatan Öztürk, "Donanma Komutanı'nın sivil kıyafetle, lastik bir botla gece yarısı TCG Yavuz Gemisi'ne gelmesi olağan dışı bir durumdu. Kösele'yi gemiye davet eden Uça'nın da sıkıyönetim direktifini okuyunca, 'Hayırlı olsun' demesi, beni iyice şüphelendirdi. Kösele ve Uça'nın darbeci olduğu kanaatine vardım. Bu nedenle onları kamaraya kilitledim." diye konuştu.

Savunmasının ardından çapraz sorguya alınan sanık Öztürk, savcının, "Donanma Komutanı'nın sivil kıyafetle geldiğini söyledin. Normalde darbeyi yönetecek bir amiralin resmi üniforma ile gelmesi gerekmez mi? Bundan şüphelenmedin mi?" şeklindeki sorusuna, "Resmi bir görev veya tatbikat olsaydı, resmi kıyafetle gelmesi gerekirdi. Sivil giyindiği için yadırgadım ve şüphelendim." yanıtını verdi.

Yine savcının, "Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın, darbenin içinde olmadığını açıklamasına rağmen, siz de bunu bilmenize rağmen geminin uydu sinyal sistemini kapatıp, neden görünmez durumuna geçtiniz? Kösele'nin darbeci olduğuna dair bir eylemi, faaliyeti veya açıklaması oldu mu?" sorularının üzerine Öztürk, şunları söyledi:

"Geminin uydu sistemi kapatarak, geminin radar tarafından tespit edilmesini önledim. Bu darbecilerin bizi bulamaması için bir önlemdi. Çünkü uçaklar alçaktan uçup, her yeri bombalıyorlardı. Gemiye bir saldırı olmaması için bunu yaptım. İyi ki de yapmışım. Bugün olsa yine yaparım. Veysel Kösele'nin darbeci olduğuna dair bir söylemi, eylemi olmadı. Ancak Ayhan Bay bana Genelkurmay Başkanı'ndan emir aldığını söyleyerek, Kösele ve Uça'nın etkisiz hale getirilmesi direktifini verdi."

Darbecilerin görev verdiği Bay'ın emrini dinlemiş

Sanık Öztürk, Başbakanlık Avukatı Halit Çokan'ın, "Darbecilerin sıkıyönetim direktifinde, Tuğamiral Ayhan Bay'ın Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı olarak atandığını, Oramiral Veysel Kösele'nin ise görevden alındığını görmüşsün. Peki neden pasif görev verilen Kösele'ye değil de darbecilerin taltif ettiği, görev verdiği Bay'a güvendin. Onun emirlerini yerine getirdin? Bu çelişkiyi açıklar mısın?" şeklindeki sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Evet, ben sıkıyönetim direktifindeki görevlendirmeleri gördüm. Bu atamalara hiçbir şekilde itibar etmedim. Beni de ilgilendirmez. Darbenin nasıl yapılacağını ve kimin yapacağını bilmiyordum. Verilen emirleri sorgulamadım, anlam yüklemedim."

Bir soru üzerine ise Öztürk, "Ayhan Bay, 'Veysel Kösele'yi öldür' emri verseydi, ben bu emri yerine getirmezdim." dedi.

Bu arada Mahkeme Heyeti Başkanı, söz alan bazı sanıklara, "Davayı sulandırmaya çalışmayın. Buna izin vermem." şeklinde uyarıda bulundu.

Söz alan tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, sanık Öztürk'ün, gemiyi Donanma Komutanlığı'na "ateş emri" olduğu gerekçesiyle getirmediğini söylediğini anımsatarak, "Biz Donanma'ya ait gemiler için değil, limana yaklaşan sivil unsurlar için ateş emri verdik. Zaten bizde piyade tüfeği var. Onlar da savaş gemilerine zarar vermez." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Davanın dünkü oturumunda, firari sanıklardan Enver Kılıç ve Zabit Kişi'nin Kazakistan'da yakalandıklarına ilişkin yazı zapta geçirilmiş ayrıca sanıkların Türkiye'ye iadesi için talepte bulunulduğu bildirilmişti.

- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.