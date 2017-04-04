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'Nefes Kredisi' kullanacakların dikkatine

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'Nefes Kredisi' kullanacakların dikkatine

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan KOTO’nun da 30 milyon TL’lik kaynak oluşturduğu ‘Nefes Kredisi’nin %0,5 (banka ve KGF dahil olmak üzere) olan komisyon oranları % 0,03’e düşürüldü. Böylece Nefes Kredisi kullanan üyeler daha az masraf ödeyecek. 

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Genel Sekreteri Mert Anlıpak, “Bilindiği üzere TOBB Nefes Kredisi adı altında TC Ziraat Bankası AŞ ve Denizbank AŞ ile birliğimiz arasında 2 Aralık 2016 tarihinde imzalanan protokol kapsamında oda borsa üyeleri adı geçen krediyi kullanmaya 12 Aralık 2016 itibariyle başlamış ve halen kredi kullanmaya devam etmektedir. Bu çerçevede TOBB Nefes Kredisi kapsamında gerçekleşen kredi kullanımlarında 250 TL banka ve 250 TL KGF başvuru masrafı ile kefalet oranının %0,5’i (bindebeş) oranında komisyon olmak üzere birtakım ücretler ödenmektedir” dedi. 

100 BİN TL’YE 30 TL MASRAF

Anlıpak, şunları dile getirdi:

“Ancak 27.02.2017 tarih 2017/9969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BBK) ile KOBİ’lerde kefalet oranı % 85’ten, %90’a yükseltilmiş ve komisyon oranı da başka hiçbir masraf olmaksızın (banka ve KGF dahil olmak üzere) %0,03 (onbindeüç) oranına düşürülmüştür. Dolayısıyla yeni BKK gereği 20 Mart 2017 tarihi itibariyle TOBB Nefes Kredisi kapsamında Ziraat Bankası ve Denizbank’tan kullanılacak kredilerde, kredinin sadece %0,03’ü (onbindeüç) kadar bir masraf alınabilecektir. Örneğin bu rakam da 100.000 TL’lik bir kredi için 30 TL’ye tekabül etmektedir. Tüm kredi kullanacak üyelerimize duyurulur” 
 

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