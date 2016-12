Nerede benim banliyö trenim ?

Son yıllarda bu kentin insanları için, bu şehirde çalışan, okuyan insanlar için yapılmış en büyük kötülük Haydarpaşa-Arifiye banliyö trenlerinin kaldırılmış olmasıdır.

Tuzu kuru zengin insanlar; makam arabalarının arka koltuğuna kurulup, makam şoförlerinin yönettiği araçlarla istedikleri yere çok rahat gidip gelenler bilmez banliyö trenlerin kıymetini. Bizim gençliğimiz, orta yaş halimizin büyük bölümü bu banliyö trenlerde geçmişti.

Eski püsküydü vagonlar.. Pisti.. Tuvaletlerine girilmezdi.. Güvenlik yetersiz olduğundan, özellikle gece geç saatlerde banliyö trenlerinin içinde terör estiren, kapkaç yapan serseriler olurdu. Trenler tarifedeki saatlerine uyamaz, genellikle geç gelirlerdi. Ama çok önemli bir ulaşım aracıydı.

Arifiye- Haydarpaşa arasındaki banliyö trenler yıllar önce kaldırıldı. Hızlı Tren geldi. Hızlı Tren’e söyleyecek hiçbir sözüm yok. Büyük nimet. Ama Hızlı Tren’in fonksiyonu başka. Banliyö trenleri çok başkaydı. Şimdi sorsanız, “Pendik-Arifiye arasında yine banliyö tren çalışıyor” diyorlar. Evet, günde 5 kez karşılıklı sefer yapan bir tren var. Ama Pendik-Gebze- İzmit-Sapanca-Arifiye’de duruyor.

Benim anlattığım banliyö tren günde 8-10 sefer yapandı. Tavşancıl’da, Hereke-Yarımca-Derince’de dururdu. Hatta, Derbent’e gelmeden önce bazıları İzmit 42 Evler durağında bile yolcu indirirdi. Hani Otogar ile Sekapark arasında tramvay yapıyoruz ya. Banliyö tren tramvay gibi bir şehiriçi ulaşım aracıydı. Ucuzdu. Bu şehirden İstanbul’daki üniversitelere; İstanbul ve Adapazarı’ndan KOÜ’ye gidip gelen öğrenciler aylık abonman kartı ile bu trenlere binip, kolay ve ucuz şekilde ulaşım sorununu çözerlerdi.

Yapmadılar bir daha o eski banliyö trenleri. Nedendir; anlayamıyorum. 2014’de gelecek dediler. Sonra 2015 sonuna kadar kesin gelir demişlerdi. 2016 bitiyor. Hala banliyö tren yok. Yakın şehirler arasında ray üzerinde ulaşım en ucuz, en güvenli ve en düzenli ulaşımdır. Biz varken yok ettik.

Geçen çarşamba günü rahmetli Mevlüt Günışık’ın kurucusu olduğu Geçit Restaurant’ta cam kenarında oturuyoruz. Birkaç kez YHT (Yüksek Hızlı Tren) geçti. Bir tane de şimdiki yeni nesil banliyö trenden gördüm. Eskiden, aynı mekanda o cam kenarında otururken gün içinde defalarca banliyö tren geçerdi. Artık yok. Kocaeli siyaseti, eğer zerre kadar bu şehrin gerçek sorunlarıyla ilgileniyor olsa, tramvaydan önce bu şehir için banliyö trenlerin ne kadar önemli olduğunu Ankara’ya anlatırdı. Eskiden canımız sıkılınca, banliyö trene biner, Tavşancıl’a, ya da Haydarpaşa’ya gider, gelirdik. İzmit’in, Kocaeli’nin en önemli ulaşım aracını elimizden aldılar. Bir daha banliyö tren ne zaman gelir, çalışır bunu da artık bilemiyoruz.

İzmit için farklılıktı yanıp, kül oldular

Şimdilerde Hatay Valisi olan Erdal Ata, Kocaeli Valiliği döneminde çok uğraşmıştı. Ama durduğu yerde yok olmaya terk edilen İzmit’in tarihi eski Gar binasını kurtarmayı başarmıştı. Tarihi Gar restore edilirken, önüne de iki tane özel vagon yaptırıldı. Kocaeli İl Özel İdaresi bütçesinden önemli para harcanmış, Adapazarı vagon fabrikasında yaptırılan iki nostaljik vagon, restore edilen tarihi Gar binasının önüne konulmuştu.

Bir süre restaurant olarak işletildi. İzmit bir tren şehriydi. Yüz küsur yıl, ortasından tren geçmişti. Tarihi Gar Binası önüne konulan iki nostaljik vagon, çok nezih bir restaurant-cafe haline dönüşmüştü.

“Tramvay tam oradan geçiyor” diye, bir süre önce o vagonları oradan kaldırıp götürdüler. Zaten yıllar önce eski Gar’daki cafe-restaurantı kapatmış yok etmişlerdi. Vagonlar süs gibi duruyordu. Kaldırıp, Seka Park alanında bir köşeye attılar o güzelim vagonları. Geçenlerde elektrik kontağından yanmışlar..

İzmit’in geçmişine ait, İzmit’in kültürüne ait ne var, ne yoksa ya yakıyor, ya yıkıyor, ya kapatıp yok ediyoruz. O vagonlar çok güzeldi, çok özeldi. İzmit için bir farklılıktı. İzmit için özel olarak yapılmış ve çok para da ödenmişti. At bir köşeye, yak gitsin.. Bu İzmit bu hallere mi düşecekti?

El Bab neredir bilir misiniz?

Her sabah güne, “Acaba dün gece kaç fidanımız şehit oldu?. Kaç babanın, annenin yüreğine kor ateş düştü? Kaç ocak söndü?” diye kaygıyla başlıyorum.

Dün sabah yine acı haber vardı. 14 askerimiz şehit olmuş, 33 askerimiz yaralanmıştı. Fidan gibi 20-25 yaşlarında gencecik insanlar. Anneleri, babaları, kardeşleri, sevgilileri, eşleri, bazılarının çocukları vardı.

14 fidanımız nerede şehit oldu? El Bab’ta. Bilir misiniz neresi El Bab. Suriye’de bir yer. Ben daha fazlasını bilmiyorum. Neden 14 evladımız, fidanımız orada şehit oldu? Biz Suriye’den toprak mı alacağız? Oradaki savaşta ne işimiz var? Bunları da bilmiyorum.

TSK açıklama yapmış, “14 askerimiz şehit oldu. Ama biz de 138 düşman askerini etkisiz hale getirdik” deniliyor. Bana ne ötekilerden? 14 şehidin annesine, babasına, sevgilisine, karısına biz ne diyeceğiz?

Yılbaşından sonra kaç dükkan kapanacak?

Şehir merkezine inmeye, esnaf dostlara, arkadaşlara uğramaya ne zamandır korkuyorum. Bunun birinci nedeni İzmit içindeki trafik sorunu, ikinci nedeni uğradığım her dükkanda insanların piyasadaki durgunluktan, işlerin bozukluğundan yakınıyor olmasıydı.

Artık 2’nci neden, 1’inci nedenin önüne geçmiş görünüyor. Bizim İzmit esnafı her zaman ağlardı. Ama hiç bu dönemdeki kadar yoğun bir şikayet dönemi görmemiştim. Dikkat edin, dükkanlar kapanıyor İzmit’te. Her yer kiralık, satılık. Geçen gün bir arkadaşım, “Sen yılbaşından sonrasını gör. Pek çok kişi yılbaşına kadar idare etmenin peşinde. Yeni yılla birlikte daha fazla işyeri kapanacak” dedi. Ben ticaretten, piyasalardan anlamam. Ama kendime bakıyorum, aileme bakıyorum. Biz de para harcamaya korkar olduk. Her şeyi kesmeye başladık.

Bir yandan acı haberler arka arkaya geliyor. Her gün içimiz yanıyor. Diğer yandan piyasalarda inanılmaz bir durgunluk. Nereye gidiyoruz diye insan ister istemez soruyor.