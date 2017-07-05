Nerede eski toplu sözleşmeler?

Kamuda çalışan işçiler adına Türk-İş ile hükümet arasında 2017 yılı toplu sözleşmesi imzalandı.

Kamuda sendikalı işçi sayısı 190 bine kadar düşmüş. Kamuya ait dev tesislerin özelleştirilmesi, devletin bütün işlerinin müteahhit işçilerine yüklenmesi ile ortaya çıkan bu tablo, bence üzücü. Ancak, 190 bin kamu işçisi adına imzalanan son toplu sözleşmede ortaya çıkan rakamlar, sevindiricidir.

Yeni sözleşme, 1 Ocak 2017’den itibaren geçerli. Birinci yılın ilk 6 aylık diliminde ücretlere %7.5, ikinci 6 aylık diliminde % 5.5 zam yapılıyor. Yani, kamu işçisi, temmuz ayında bir önceki aya göre kümülatif olarak %15 civarında zamlı maaş alacak. Enflasyonun %10 civarında olduğu bir dönemde, bu zam kamu işçisi açısından elbette önemlidir, sevindiricidir.

Ben eski toplu sözleşmeleri hatırlıyorum. Kamuya ait fabrikalardaki toplu sözleşmeler farklı farklı pazarlıklarla yapılırdı. Örneğin; Seka’da Selüloz-İş, Tersane’de Harb-İş, Tüpraş, İgsaş, Petkim, Petrol Ofisi’nde Petrol-İş masaya otururdu.

Kamudaki bütün toplu sözleşme pazarlıkları kıran kırana geçerdi. Hem kamuya ait işyerlerinde ayrı sözleşme pazarlığı yapılır, hem bir fabrika içinde işçilerin durumu, kıdemlerine, uzmanlık alanlarına, yaptıkları işin özelliğine göre farklı değerlendirilirdi. Böylesi adildi. Pazarlık uzun sürer, genellikle grev aşamasına kadar gelir, siyasetçiler devreye girerdi. Ama sonunda adil sözleşmeler imzalanırdı.

Seka, Tüpraş gibi büyük ve önemli kamu fabrikalarında işçiler 8-10 farklı grupta değerlendirilirdi. Yövmiye bazında belki 5-10 kuruşluk fark ortaya çıkardı ama daha kalifiye ve daha kıdemli işçi korunurdu.

Şimdi, 190 bin işçi için tek bir sözleşme yapılıyor. Tersanede harp gemisi yapan işçi ile Emniyet’in kademesinde polis arabalarının motor yağını değiştiren işçi, aynı potada değerlendirip, aynı şartlarda sözleşme yapılıyor. Bir bakıma, sendikaların bir anlamı kalmadı. İşçilerin sendikalarına aidat ödemelerinin de bir anlamı kalmadı. Bu sistemin adına toplu pazarlık düzeni demek de komik oluyor.

İmzalanan son toplu sözleşmeden ilimizde de 8.500 civarında kamu işçisi yararlanacak. Düşünün, Kocaeli’de 8.500 sendikalı kamu işçisi kalmış. Tersane, MKE işçileri ile Emniyet’te, Milli Eğitim’de işçi statüsünde çalışanlar. Kamu işçisi bu dönem enflasyonun üzerinde iyi zam aldı. Ama dikkat etmeleri lazım.Bu sistem, serbest toplu pazarlık sistemi değildir. Bu sistemde, işçinin sendikasına da ihtiyacı kalmamıştır.

Biraz da “Adalet” için trafik sıkışıp, tıkansın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a “Adalet yürüyüşü” ilimize geldi. Adalet Yürüyüşü’ne büyük destek var. Tabii bir o kadar da bu yürüyüşü gereksiz bulan, karşı çıkan insan bulunuyor. Siyaseten böylesine bölünmüş bir toplumda bu tablo şaşılacak bir durum değil.

CHP’nin “Adalet Yürüyüşü”ne ilgi ve katılım ilimizde arttı. Kocaeli, zaten sıkıntılı ve sıkışık bir kent. Her zaman trafik sorunumuz vardı. CHP yürüyüşü nedeniyle de trafik bir hayli tıkandı.

Pazartesi günü Adapazarı-İzmit arasında D-1200 karayolu çok sıkıntılar yaşadı. Akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu ve arkasındaki binlerce kişi İzmit’e ulaşınca, Yahya Kaptan’a girerken şehir içi yollarında da trafik durdu. İnsanlar akşam saatlerinde evlerine ulaşamadı. Polis, biraz da abartılı önlemlerle bütün yolları kapatmıştı.

Bu sıkıntılar, hemen sosyal medyaya düştü. Gazetemizi yüzlerce kişi aradı. İş çıkışı, evdeki yemeğe yetişemeyen benim oğlum bile, “Bu nasıl iş. Bütün yollar yürüyüş var diye kapatılmış” diye isyan ediyordu.

Bu şehirde çok sıkıntı, sıkışıklık yaşadık. Tramvay inşaatında imanımız gevredi. Kimi alt yapı işlerinde kepçe operatörü boruyu patlattı, yollar saatlerce kapalı kaldı.

Bir Bakan, Başbakan, hele hele Cumhurbaşkanı ilimize geldiğinde polis bütün yolları kesti. Cumhurbaşkanı’nın İzmit ziyaretlerinde, insanlar yaya olarak bile evlerine gidemediler. Şimdi, CHP’nin Adalet Yürüyüşü nedeniyle birkaç gün sorun yaşanacak, trafik tıkanacak. Bu kadar da olsun artık. Adaleti, özgürlükleri savunmak için bazen bedel ödemek gerekebilir. İzmit trafiğinde bir süre de Kılıçdaroğlu’nun “Adalet Yürüyüşü” yüzünden sıkıntı çekelim. Bu konuda fazla bağırıp çağırmayı doğru bulmuyorum.

Aytol Ağabey’in ardından

Allah hepimize, bu kadar uzun, bu kadar onurlu yaşamı nasip etsin. Bana göre, ilimizdeki yerel gazeteciliğin en önemli isimlerinden biriydi Aytol Telser. 80 yaşında vefat etti. Bu yazıyı, anısına saygı görevimi yerine getirmek için yazıyorum.

1.5-2 ay önceydi. Telefonum çaldı. Bilmediğim bir numara yazıyordu ekranda. Açtım. Karşımdaki ses, “İsmet Ağabey, ben Aytol Telser’in torunuyum.” dedi. İlgiyle dinledim:

“Abi dedem rahatsızlandı. Tetkikler yapıldı. Beyin tümörü teşhisi konuldu. Durumu iyi değil. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne getirdik. Kendisi, beyin tümörü gerçeğini bilmiyor. Hastaneye yatırmamız lazım. Ama özel oda bulunmadığını söylüyorlar. Saatlerdir hastanede sedye üzerinde kaldı. Beni yanına çağırdı dedem, “İsmet Çiğit’i ara. O halleder.” dedi. Bu nedenle seni arıyorum.”

Uzun süredir görmüyordum Aytol Ağabey’i. Son olarak birkaç yıl önce İstanbul’da bir düğünde birlikte olmuştuk. Adam, hasta sedyesinde sıkıntısının azaltılması için benden yardım istemiş. Hiç tarzım değildir. Çok zorda kalmasam, kendi yakınlarım için bile ayrıcalık talebiyle birini aramam. Ama konu Aytol Telser olunca, hemen Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr.Şenol Ergüney’i aradım. Durumu, Aytol Ağabey’in bu şehir için önemini anlattım. Sağ olsun, hemen ilgilenmiş. Yarım saat sonra Torun yine aradı, “Abi Allah razı olsun. Dedemle ilgilendiler. Özel odaya aldılar. Bir doktor da durumu yakından takip ediyor.” dedi.

Aytol Ağabey’le hukukumuz farklıydı. Benden 20 yaş kadar büyüktü. O da babası Selahattin Telser’den Hürsöz Gazetesi’nin yönetimini devralmıştı. 4 sayfalı Hürsöz Gazetesi, çok ilginç, çok cesur bir yerel gazeteydi. Aytol Ağabey, siyaseten sağcıydı. Demokrat Parti, Adalet Partisi, DYP yanlısıydı. Ben farklı bir siyaset kültürünün içinden geliyordum. Ama aramız hep çok iyi olmuştu. Aytol Ağabey bazen beni arar, “İsmet şöyle önemli bir haber var. Ben yazsam, kimse okumaz. Şunu sen patlat da kenti yönetenlerin dikkatini çeksin.” derdi. Kimse adına kompleksi olmayan bir adamdı. Gazetenin sadece başyazarı, genel yayın yönetmeni, patronu değildi. Yazıları yazar, sonra erimiş kurşunun üzerine harfleri döken entertipte dizer. Sayfa kalıplarını bağlar, Tipo makinede gazetesini gerektiğinde kendisi basardı. Basın tarihinin canlı uygulayıcısıydı.

Her sabah ulusal gazetelerden önce Hürsöz’ü elime alır, Aytol Ağabey’in yazısıyla güne başlardım. Siyasi konularda benim ak dediğime, O kara derdi. Ama beni çok desteklemiş ve güç vermiştir. Yazılarımla ilgili mutlaka arar, “Bugünkü yazın çok iyi olmuş” veya “Bugünkü yazını beğenmedim” diye görüşünü belirtildi.

Pazartesi günü yakınları aradı, “Aytol Telser’i kaybettik.” dediler. Son günlerde durumu ağırlaşınca, fotoğrafları içinden birini seçmiş, “Ben ölünce İsmet Çiğit’e bunu verin. Gazeteye ölüm haberini koyarken bu fotoğrafı kullansın.” demiş. O fotoğrafı kullandım. Dün öğlen namazı saatinde önceden verilmiş önemli bir randevum vardı, Derince’deki cenazeye gidemedim.

Aytol Telser’e rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Benim için yerel basının alabildiğine kirlendiği bu dönemde Aytol Telser hep önümdeki özel ve önemli örnek olarak kalacaktır.