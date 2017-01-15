Nerede kalmıştık! 1-2

Kocaelispor ikinci yarıya bıraktığı yerden başladı. Önemli eksiklerle Tekirdağ’a giden Yeşil-Siyahlı ekibimiz, çok üstün oynadığı maçın ikinci yarısında Burak Özbakır ve İshak’ın golleriyle istediğini aldı.

İLK YARIDA BASKILIYDIK

Soğuk havada, tamamen dolu tribünler önünde, kötü bir zeminde oynanan maçın hemen başında Tekirdağspor atağında top direkten döndü. Kocaelispor ilk tehlikeli atağını 8’nci dakikada geliştirdi. Oğuzhan kaleciyle karşı karşıya atamadı. 20’nci dakikada Sefa önemli fırsatı kullanamadı. 35’te Mesut’un müsait durumundaki şutunda kaleci gole izin vermedi. Kocaelispor’un baskısı altında geçen ilk yarıda gol olmadı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

İkinci yarıyla birlikte kar yağışı başladı. Kocaelispor ilk atağında, 48’nci dakikada Burak Özbakır ile golü buldu. Ancak Yeşil-Siyahlı ekibimizin üstünlüğü fazla sürmedi. 65’te Rıza Şen serbest vuruştan skoru eşitledi. 2 dakika sonra Burak Süleyman’ın kullandığı serbest atışta kaleciden dönen topu İshak tamamladı, Kocaelispor yeniden öne geçti. Son dakikalarda skoru koruyan Yeşil-Siyahlı takım zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek, ikinci yarıya mutlu başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç Tekirdağspor'un vuruşuyla başladı.

8' Tekirdağ savunmasının arkasına güzel sarkan Oğuzhan kaleci ile karşı karşıya kaldı, zeminin de azizliğine uğrayan Oğuzhan topu iyi kontrol edemedi, tehlike kaleci tarafından uzaklaştırıldı.

20' Burak Süleyman'ın soldan kullandığı serbest vuruş sonrası dönen topa Sefa çok iyi vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

26' Tekirdağspor'da Kemal sarı kart gördü.

35' Kocaelispor gole çok yaklaştı muhteşem dripling ile kaleci ile karşı karşıya kalan Mesut'un şutunu kaleci son anda çıkardı.

39' Burak Süleyman'a doğrudan tekme atan Tekirdagsporlu Kemal sarı kart gördü.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

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İKİNCİ YARI BAŞLADI

47' GOOOL...BURAK ÖZBAKIR

48' Burak Özbakır ve Oğuzhan sarı kart gördü.

63' Tekirdağspor'da oyuncu değişikliği Kemal çıktı yerine Rıza oyuna girdi.

65' Tekirdağ Rıza'nın serbest vuruşuyla golü buldu.1-1

65' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Oğuzhan çıktı yerine İshak oyuna girdi.

67' GOOOOOL....İSHAK....Burak Süleyman'ın serbest vuruşunu İshak tamamladı, topu ağlara gönderdi. 1-2

67' İshak sarı kart gördü.

79' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Süleyman çıktı yerine Mehmet Avcı oyuna girdi.

80' Tekidağ'da oyuncu değişikliği Kuzey çıktı yerine Mehmet oyuna girdi.

89' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Özbakır çıktı yerine Şenol oyuna girdi.

88' Tekirdağspor'da Rıza, Kocaelispor'da Mehmet Avcı sarı kart gördü.

Maç sona erdi

Kocaelispor ilk 11'i şöyle: Kalede Kılıç, savunmanın sağında Kadir Gezer, solunda Ali Keten, stoperde Kemal ve Murat Başak, ön liberoda Mert ile Mesut, sağ açıkta Burak Özbakır, sol açıkta Burak Süleyman, tek forvet Oğuzhan, forvet arkası Sefa oynayacak.

Tekirdağspor’un ilk 11’i ise şöyle: Taner, Volkansel, Hakan, Kemal, Ceyhun, Rıza, Umut, Mehmet Ali, Alpay, Göksel, Murat.