Nerede o eski Başkanlar?

Karamürsel’i üç dönem yöneten, her seçime rakipsiz giren Özcan Özalgın 79 yaşında vefat etti.

Özcan Amca’nın şahsında, 1970’lerin, 80’lerin belediye başkanları bir bir aklımın ucundan geçti.

Özcan Özalgın, 1980 ihtilalinde görevinden alınan, ancak yeniden demokrasiye dönüldüğünde Karamürsel halkının itibarını iade ettiği adamdı. Karamürsel’de bir efsaneydi.

O zamanlar Türkiye’nin böyle imkanları yok. Belediyeler, yurt dışında çalışan gurbetçilerden iş makinası, araç alır, bunlar sanki hibe edilmiş gibi gösterilir, borçlar Belediye Başkanlarının üzerinde kalırdı. Cesaretle, halka hizmet için bu riskleri göğüslemişlerdi.

Babamdan ötürü, bütün belediye başkanlarını tanırdım. Değirmendere’de Faruk Demirer, İzmit’te Cevdet Bağdat, Kandıra’da Turan Sarı, Köseköy’de Yakup Altun, Tavşancıl’da Salih Gün, Suadiye’de Musa Öğünç, Maşukiye’de Recep Yazıcı, Uzunçiftik’teki Musa Coşkun, Yuvacık’ta Nazım Baştürk.

Hepsi delikanlı adamlardı. Halkın içinde adamlardı. Hepsi hizmet için kendini paralayan Belediye Başkanlarıydı. Öyle kibir, halka tepeden bakma falan olmazdı.

Özcan Özalgın, içlerindeki en farklı kişiliklerden biriydi. Siyasete ilk girdiğinde soyadı Özalgındağ’dı. Sonra mahkeme kararıyla kısaltmıştı. Hep Demirel’in partilerinden adaydı. Demirel’e her an ulaşabilecek adamlardan biriydi.

Yukarıda ismini yazamadığım, unuttuğum daha pek çok kişi var. Tek tek gidiyorlar. Ama iz bırakıp gidiyorlar. Onların döneminde Belediyeler personelinin maaşını ödeyebiliyorsa büyük iş yapıyorlar demekti. Öyle makam, mevki altlarında süper lüks arabalar, imkanlar falan yoktu. Ama insanlık vardı, adamlık vardı. Özcan Özalgın adamın önde gidenlerindendi. Allah rahmet eylesin.

Çok yüksek enflasyon

Ekim ayı için TÜİK’in açıkladığı enflasyon herkesi korkuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan her şeyin yolunda gittiğini, ekonominin çok iyi olduğunu, Türkiye’nin yükseldiğini dünyanın kıskanılan ülkesi olduğunu söylüyor.

Ama yıllık enflasyon yüzde 12’ye vurdu. Dolar artık kabaca 4 TL’den, Euro 5 TL’den hesap ediliyor.

Enflasyon rakamları üzerinden yapılan hesaba göre, harçlar, cezalar yüzde 15 oranında zam görecek yeni yılda. Pekiyi emekli maaşlarına ne kadar zam var? Yüzde 4 civarında.

Ne yapacak bu vatandaş, ne yiyecek?

Tabloyu önümüze koyup düşünmek lazım. İyi giden işler de var elbette. Ama bazı işler de kötüye gidiyor. Ekonomide dengeler bozuluyor. Silahlanmaya çok fazla para harcar olduk. Silahlanmaya para harcadıkça, refahtan kısmak zorunda kalıyoruz.

Umarız, yıl başında kadrolu olurlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kadrolu işçi sayısı çok az. Sanırım 1000 kişiyi bile bulmuyor. Bütün belediyeler gibi, Büyükşehir Belediyesi de pek çok hizmeti müteahhitlerden hizmet alımı yöntemiyle yürütüyor. Yani, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde binlerce taşeron işçisi var.

Önceki gün, iki konuda daha hizmet alımı yapıldı. Toplam 1100 taşeron işçisi ile yürütülecek bu hizmetlerin müteahhitliğini Büyükşehir Belediyesi’nin Belde A.Ş. firması üstlendi. Ama hala Park Bahçeler’de; Temizlik İşleri’nde başka bazı görevlerde müteahhitler iş yapıyor.

Hatta Büyükşehir Belediyesi, mehter takımı ve bandosu, Şehir Tiyatrosu’nda sanatçılık gibi hizmetlerinde bile müteahhit işçilerine yöneldi. İSU’da da bütün işler hizmet alımına dönüyor.

Hükümetin bütün taşeron işçileri için kadroya alma sözü var. Hala üzerinde çalışıyorlar. Umalım ki, bu çile yılbaşı itibariyle bitsin. İşçiler, müteahhitlerin birbirine devrettiği birer köle olmaktan kurtarılsın. Bu konuda çok fazla insan takip ediyor. Verilen sözlerin artık bu defa tutulması bekleniyor.

Orası neden yapıldı, şimdi neden kapalı

İzmit’in trafik düzeni değişti. Eskisinden kötü değil, iyi oldu. Ama bazı yerlerde insanın aklı karışıyor. Misal, ters yöne dönen Hürriyet Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne geçiş çok az. İnönü Caddesi’nden gelip, Acısu Parkı yanından indiğinizde Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri arasında, Yürüyüş Yolu üzerinde bir cep açılmıştı. Çok doğru hareket. Acısu inişinden gelen araç, İzmit’in doğusuna gidecekse, 1’inci ve 2’nci Geçit arasındaki bu geçitten dönüyordu. Kapattılar. Neden? Şimdi Acısu’dan gelen araç, taa Tren Garı’ndan dönmek zorunda kalıyor.

Gerekiyorsa, Hürriyet ile Cumhuriyet Caddeleri arasındaki bir önceki geçit kapatılsın. Ama Acısu Parkı yanından inen araçların önüne çıkan geçit, açılsın.

DÜN SABAH ALEMDAR KAPALIYDI

Dün sabah, gazeteye gelmeden önce şehir merkezinde bir tur attım. Batı Trakya Börekçisi’ni özlemiştim. Börek yedim. Gazeteye döneceğim. Alemdar Caddesi’nden inip, D-100’e çıkacağım.

Alemdar Caddesi’nin sonunda iş makinaları yolu kapatmış. Bina yıkıyorlar. Otel Altınnal’ın yanından ters yola mecbur girdim. Bir türlü Büyükşehir Belediyesi’nin devralamadığı kapalı otoparkın yanından aşağı ineceğim. Ama burası da kapalı. Kocaman kayalar konulmuş. Şahabettin Bilgisu Caddesi’ne iniş yok.

Yine terk yöne gidip, Cumhuriyet Caddesi’ne çıktım. Artık bir daha D-100’e çıkacak sapak, taa Dolphin’in önündeki köprü.

Merakım şudur. İzmit içinden D-100’e çıkış zaten çok az. Dün sabah Alemdar Caddesi’nden çıkışın kapalı olduğunu Büyükşehir biliyor muydu? Orada bina yıkımı konusunda gerekli izin alınmış mıydı. Yoksa bu şehirde herkes, kafasına göre iş yapabiliyor mu?

DUVAR YAZISI

Enflasyon yüzde 12 oldu.

Emekli yüzde 4 zam alacak.

Gelecek yıl, emekli vatandaşın

kemerinde yeni delik açmak lazım