YSK sandık sorgulama işleminin nasıl yapılacağını, yaklaşan referandum öncesi merak eden milyonlarca vatandaş araştırmalarına devam ediyor.

16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında hangi okul ve sandıklarda oy kullanacağını merak eden vatandaşlar, YSK'nın internet sitesi üzerinden 'nerede oy kullanacağım' uygulamasıyla aradıkları yanıtı buluyor. Peki, 16 Nisan'da referandumda nerede oy kullanacağım? İşte, YSK sandık sorgulama.

YSK seçmen sandık sorgulama sistemi aracılığıyla 'Nerede oy kullanacağım?' sorusu yanıt buluyor. Milyonlarca vatandaşın referanduma saatler kala araştırdığı YSK seçmen sandık sorgulama işlemi, seçmen kağıdı eline ulaşmayan vatandaşlar ve bu kağıtta yer alan bilgileri teyit etmek isteyenler tarafından ilgiyle sorgulanıyor. Peki, TC Kimlik numarası ile YSK seçmen sandık sorgulama işlemi nasıl yapılacak? İşte, merak edilen 'Nerede oy kullanacağım?' sorusunun yanıtı

YSK SANDIK SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu ve E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek olan YSK sandık sorgulama işlemi, vatandaşların seçime hangi merkezlerde gireceği konusunu netleştirecek. YSK, seçime saatler kala bu hizmeti online olarak vermeye devam edecek. Oy kullanma yerinizi sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz

E-DEVLET İLE SANDIK SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. İLE OY KULLANMA YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OY KULLANILACAK?

Referandumda oy kullanacak olanların nasıl oy kullanacaklarına dair yaşadıkları kafa karışıklığına Yüksek Seçim Kurulu son verdi. Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, doğru oy kullanma işleminin nasıl yapılacağını anlattı.

16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin sosyal medyada oy kullanma işlemlerine ilişkin yapılan yanlış yönlendirmelere karşı Yüksek Seçim Kurulu doğru oyun nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak anlattı. Kullanılan oyların geçersiz sayılmaması için sandık başındaki görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten Yüksek Seçim Kurulu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Ali Kılıç, oy pusulasında beyaz bölümde ‘evet’, kahverengi bölümde ise ‘hayır’ seçeneklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine ‘tercih’ mührünü basmalarını istedi.

Hem ‘evet’ hem de ‘hayır’ kısımlarının üzerine ve ‘evet’ ile ‘hayır’ın tam arasına ‘tercih’ mührünün basılmasının kullanılan oyu geçersiz kılacağını söyleyen Ali Kılıç, mührün; sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması gerektiğini, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması gerektiğini söyledi. Ayrıca, oy kullanmak için sandık başına gideceklerin nüfus cüzdanlarını mutlaka yanlarında getirmeleri istendi.

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