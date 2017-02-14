Nerede oy kullanacaksınız?

16 Nisan referandum süreci öncesinde seçim kağıtları 18 Şubat Cumartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Cumhurbaşkanı’nın onayından sonra 60 günlük sürecin ardından ilk Pazar referandumun yapılmasına karar verildi. Böylelikle Türkiye 16 Nisan tarihinde sandık başına geçecek. Referandum için ‘evet’ veya ‘hayır’ diyecek.

KOCAELİ ADLİYESİNDEN ALACAKLAR

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre İzmit 1. seçim bölgesinde olanlar 17 Şubat Cuma günü saat 11.00 de, 2.seçim bölgesinde olanlar ise saat 14.00 te seçmen listelerini teslim alacaklar. Seçim kağıtları da 18 Şubat Cumartesi günü muhtarlıklarda askıya çıkacak. Vatandaşlar seçmen kağıtlarında isimlerin olup olmadığını muhtarlıklara gidip kontrol edebilir.

İŞTE SEÇİM TAKVİMİ

Çiğdem ARMAĞAN