İSU yetkilileri, kesintinin arıza kaynaklı olduğunu söylerken, Hacı Osman Mahallesi sakinleri bu tablonun bir haftadır devam etmesinden rahatsız. Mahalle sakinleri, “Bir hafta arıza giderilemez mi? Neredeyse su nöbeti tutmaya başladık” diyerek bu durumun bir an önce düzeltilmesini istediler.



