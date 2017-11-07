"Neredeyse su nöbeti tutmaya başladık"
Körfez Yarımca Hacı Osman Mahallesi ve çevresinde bir haftadır devam eden ve arıza kaynaklı olduğu öne sürülen su kesintisi, bölge sakinlerini bıktırdı.
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İSU yetkilileri, kesintinin arıza kaynaklı olduğunu söylerken, Hacı Osman Mahallesi sakinleri bu tablonun bir haftadır devam etmesinden rahatsız. Mahalle sakinleri, “Bir hafta arıza giderilemez mi? Neredeyse su nöbeti tutmaya başladık” diyerek bu durumun bir an önce düzeltilmesini istediler.
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Etiketler : su kesintisi, Körfez, Yarımca, Hacı Osman Mahallesi
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