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Nesli tükenmekte olan cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek

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Nesli tükenmekte olan cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek
Darıca'daki hayvanat bahçesinde bulunan Türkiye’nin ilk ve tek cüce su aygırları ailesine yeni bir üye daha geliyor.

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkındaki Türkiye’nin ilk ve tek cüce su aygırlarının dişi üyesi doğuma hazırlanıyor. 3 bin 600’ü aşkın nüfusa sahip 286 tür hayvan ile Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olma özelliğine sahip olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ndeki cüce su aygırları, yeni yavrularını dünyaya getirmek için gün sayıyor. 

"Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan su aygırı hamile”
Yakın bir zamanda doğum yapacak olan cüce su aygırı ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Ülkemizin ilk ve tek cüce su aygırlarının barınağındayız. Burada bir tane erkek iki tane dişi su aygırımız var. Nesilleri tükenme tehlikesi altında olan bu canlılardan bir tanesi hamile. Dişimiz belki ikiz de dünyaya getirebilir çünkü karnı inanılmaz bir büyüklüğe ulaştı. Eylül ayının başından itibaren hamile olduğunu gözlemledik. Yakın zamanda doğumu gerçekleştireceğini düşünüyoruz” dedi.

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“Cüce su aygırlarının çoğalması Türkiye için çok büyük başarı”
Cüce su aygırı neslinin çoğalmasının Türkiye ve hayvanat bahçesi için büyük bir başarı olacağını belirten Aydın, “Bu canlıların sayısı her geçen gün azalıyor. Neredeyse erkek nüfusu tükenme tehlikesi altında. O nedenle burada dünyaya gelecek yavru çok değerli olacak. Bizim içinde çok özel olacak. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Her gün buraya gelip yavrunun dünyaya gelip gelmediğiniz kontrol ediyoruz. Bakıcılarımız yakından ilgileniyorlar. İnşallah yakın zamanda cüce su aygırı nüfusuna bir yeni üyede Darıca Hayvanat Bahçesi olarak ekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Hayvanat bahçesi yetkileri parkın yeni maskotunu sabırsızlıkla beklemeye başladı. 

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