Nesrin Atar’ın acı günü

KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı ve Kocaeli Metabolik Hastalıklar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (MET-DER) Başkanı Nesrin Atar’ın annesi Rügül Kuşçuoğlu (75) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Merhum tekniker Abdurrahman Kuşçuoğlu’nun eşi 2 çocuk annesi ev hanımı Rügül Kuşçuoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından İzmir'de defnedilecek.
Çiğdem ARMAĞAN
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
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