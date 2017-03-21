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Nevruz için yumurta tokuşturdular

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Nevruz için yumurta tokuşturdular
Baharın müjdecisi olarak bilinen 21 Mart Nevruz ilimizde İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü personelinin katılımıyla bugün kutlandı.

21 Mart Nevruz Bayramı, bu yıl bölgemizde küçük törenlerle kutlandı. Sabancı Kültür Merkezi’nde, küçük salonda düzenlenen resmi Nevruz kutlamasında “Türk Kültürü’nde Nevruz” konulu sunum gerçekleştirildi. Nevruz Bayramı’nın simgesi renkli yumurtalar tokuşturuldu, örs üzerinde demir dövüldü. 

YUMURTA TOKUŞTURDULAR

21 Mart Nevruz Bayramı geçtiğimiz yıllarda ilimizde de bazı köylerde yüksek katılımlı etkinliklerle kutlanırdı. Bu yıl OHAL kapsamında pek çok ilde Nevruz hiç kutlanmadı. İlimizdeki mütevazı kutlamada, renkli yumurtalar tokuşturularak bir Nevruz geleneği yaşatıldı.

Şennur Yıldız

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