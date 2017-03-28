Nevzat Doğan Avrupa Konseyi'nde çok sert konuştu

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Fransa’nın Strasburg şehrindeki Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyeti Genel Kurulu’nda asil üye olarak Türkiye’yi temsil etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa Konseyinde yaptığı konuşmada, “Hollanda ve Almanya gibi batılı bazı ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkilerinin ülkelerindeki vatandaşlarla buluşmasını engellemişlerdir. Ama bu ülkeler ne yazık ki, PKK gibi terör örgütlerinin çalışmalarını izin veriyorlar. Bu çifte standart değildir de nedir?” dedi.

‘Teröriste izin var Türkiye’ye izin yok’

Doğan, kongrede yaptığı konuşmada “Hollanda ve Almanya gibi batılı bazı ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkilerinin ülkelerindeki vatandaşlarla buluşmasını engellemişlerdir. Ama bu ülkeler ne yazık ki, PKK gibi terör örgütlerinin çalışmalarını izin veriyorlar. Bu çifte standart değildir de nedir. Kendilerini demokrasinin savunucusu kabul eden bu devletlerin yaptıkları, ne demokrasiye ne de diplomatik teamüllere sığar. Bu yapılanlar demokratik ve diplomatik bir hakkın gasp edilmesidir. Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bir bayan bakanımız başkonsolosluğun kapısında saatlerce bekletilmiş, yapılan psikolojik baskıların ardından geri döndürülmüştür. Bu durumu demokratik kurallar çerçevesinde protesto eden Türklere insan dışı muamelede bulunulmuş, yere yatırılıp coplanıp, köpeklere ısırtılmıştır. Bu insanlık dışı uygulama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin açıkça ihlalidir. Avrupa Konseyi olarak, kabul edilemez bu olayların tekrarlanmaması için ne yapmayı düşünüyorsunuz “ dedi.

Başkan Doğan’ın konuşması salondakiler üzerinde soğuk bir duş etkisi bırakırken, İzmit Belediye Başkanı, mültecilerle ilgili olarak da, “Türkiye halen 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bu konuda ülke olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaktayız. Avrupa ülkeleri ise çok az sayıdaki mültecileri reddediyor, sınırlarına tel çekiyor, duvarlar örüyor ve sınır geçişini engelliyor. Acaba bu konuda da Avrupa Konseyi üzerine düşeni yapacak mı?" dedi.