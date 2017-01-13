Nevzat Doğan: Böyle muhalefet olmaz

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, TBMM’de yaşanan olaylarla ilgili olarak” böyle ilkel bir muhalefet olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye’nin Halep kentinde yaşanan insanlık dramı için Ak Parti tarafından düzenlenen yardımları götürecek tırın uğurlanması sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Doğan” siyasette özellikle muhalefetin görüşlerini her platformda ifade etmesi hakkıdır. Demokrasilerde siyaset iktidar kadar önemli bir yapıdır. Siyasi kimlikli kişilerin üslubu, temsil ettikleri insanlara yakışır olmalı. Hepimiz halkı temsil ediyoruz. Ben inanıyorum ki, CHP’li seçmenler hiçbir zaman temsilcilerinin tarzından memnun değildir.

CHP’LİLER MİLLETTEN ÖZÜR DİLEMELİ

TBMM’deki kürsü, devletin en önemli yapılarından biri ve milletin en önemli temsil makamıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “ egemenlik kayıtsız şartsız milletindir “ dediği yerin arbedeye çevrilmesi, kürsünün devrilmesi ve kırılmasıyla milletvekillerine saldırmanın hiçbir şekilde izahı olamaz. CHP’li Milletvekilleri hem kendi hem de tüm seçmenlerden özür dilemeliler. Yaptıkları bu tür işlerle maalesef muhalefet yaptıklarını zannediyorlar. Hem Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisindeyiz diyeceksiniz hem de üçüncü dünya ülkelerindeki gibi muhalefet yapacaksınız. Ben TBMM’de 5 yıl parlamenterlik yaptım. Zaman zaman sert muhalefetlikler oldu ama hiçbir zaman bu düzeyde ve seviyede bir şey görülmedi. Bunun adı muhalefet olamaz. Modern çağdaş bir ülkenin muhalefeti bu kadar ilkel olamaz. Ülkenin meclisini ulusal anlamada da demokratik anlamda da zarar verdiler. Atatürk’ün kurduğu meclisin çatısı altında, Atatürk’ün kurduğu parti olduğunu söyleyenlere bu yaptıkları hiç yakışmadı” şeklinde konuştu.

Başkan Doğan, gazetecilerin sorularını da cevaplandırarak” bazı kişiler, yaptığımız icraatlarda bizi hırsızlıkla, yolsuzlukla suçlayamayınca, hakkımızda bir şey bulamayınca bu tür basit işlerle uğraşıyorlar. Kimse Nevzat Doğan hırsızdır, Nevzat Doğan yolsuzluk yapıyor demiyor. Sarı çizme giymem, kırmızı pantolon giymem konuşuluyor. Bu benim için bir onurdur. Demek ki konuşacak başka bir şey bulamıyorlar” dedi.

Yardım tırının uğurlanmasına AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Diloavası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek ile çok sayıda partili katıldı.

