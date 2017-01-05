Nevzat Doğan, Kentsel Dönüşüm sürecini değerlendirdi: “Kimsenin hakkı yenmeyecek”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan bu yıl içinde hızlanması beklenen Cedit-Erenler-Topçular Mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında dün bölge halkına açıklamalar yaptı.

Cedit’teki Kentsel Dönüşüm ofisinde mahalle halkıyla bir araya gelen Doğan, “Hiç kimsenin hakkı yenmeyecek. Bizim ağzımızdan çıkmayan sözlere itibar etmeyin. Her zaman belediyenize güvenin” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Cedit Mahallesi’ne giderek bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili son durumu vatandaşlarla paylaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülen çalışmaların her aşamasını yakından takip eden Başkan Doğan, vatandaşlarla bir araya gelişinde “Bizim ağzımızdan çıkmayan hiçbir söze itibar etmeyin, her zaman belediyemize güvenin. Bu süreçte kimse mağdur olmayacak” dedi. Cedit’teki Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelip, onlara çalışmaların son durumunu aktaran Başkan Doğan’a Belediye meclis üyesi İbrahim Elgin, Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala, İmar ve Şehircilik Müdürü Reyhan Erbayrak, mahalle muhtarı Vedat Yoldaş da eşlik etti.

HER ZAMAN HAKKIN YANINDA OLDUK

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bölge sakinleriyle görüş alış verişinde bulunan Doğan, ülkemizde yaşanan hain saldırılara ve acı olaylara değinerek, “Ne yazık ki, yeni yıla acıyla girdik. Bu dünyanın içinde zalim de var, zalimlere karşı mücadele eden âlim de var. İyi de var, kötü de var. Şer de var, hayır da var. Bize düşen hangi rolü üstleneceğimiz. Haklının yanında mı olacağız, haksızın yanında mı. Güçsüzün, fakir, fukaranın yanında mı olacağız, yoksa haksız zenginin mi. Önemli olan bizim rolümüz ne. Allah’a çok şükür bizim hem millet olarak hem birey olarak rolümüz hep hakkın yanında olmaktır. Dünyada hep böyle tanınmışız hala da öyleyiz. Onlar da bunu bildiği için bunun engellemesini, bunun rahatsızlığını yaşatıyorlar bize” dedi.

PROJELER ÇEVRE BAKANLIĞI’NDA

Cedit’teki kentsel dönüşüm çalışmasının tamamlanmasıyla İzmit’in yepyeni bir mahalleye kavuşacağını söyleyen Başkan Doğan, “Yerleriniz daha da değerlenecek. Şuana kadar, çalışmaları belli bir noktaya getirdik. Avam proje bitti. Ama bu bir taslak proje. Değişik tarzlar olsun diye iki proje tipi yaptırdık. Şuan da taslak halinde ve Çevre Bakanlığınca inceleniyor. Daha verilmiş hiçbir karar yok. Taslaklarımız kesinleşince, sizinle yeniden bir araya geleceğiz ve ön görüşme yapacağız. Dairelerin tipleri, kat sayılarıyla ilgili her şeyi göreceksiniz. Kat konusu şuanda netleşmiş bir konu değil, Bakanlık bu konuda çalışıyor. Bu dönüşüm aynı zamanda hükümetimizin de takibinde. Bakanlar Kurulu ile imzalanmış bir proje olduğundan bu dönüşüm aynı zamanda hükümetimizin de takibinde. Hep birlikte bu işi başaracağız ve bu kentsel dönüşüm örnek olacak. Herkesin değerini hakkaniyetli bir şekilde dağıtıyoruz. Amacımız sizin daha iyi koşularda yaşamanız ve kendi haklarınızı kaybetmeden bir dönüşümü yapmak” diye konuştu. Doğan, Avan projeyi ve diğer detayları önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla daha detaylı şekilde kamuoyuna duyuracaklarını aktardı.

UZUN SÜREÇ GEREKTİRİYOR

Konuyla ilgili vatandaşlara teknik bilgiler veren Belediye Başkan Yardımcısı Ednan Pala da,

“Kentsel dönüşüm ile ilgili olarak ülke genelinde Bakanlığa yüzlerce müracaatı oldu. Bu müracaatlar neticesinde sadece 6 tane dosya Bakanlıkça kabul edildi. Bu sonuçlanan dosyalardan biri de bizim Cedit Mahallesi’yle ilgili kentsel dönüşüm projesidir. Kentsel dönüşüm uzun süreç gerektiren bir çalışmadır. Cedit’teki bu çalışmayı İzmit Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile birlikte yürütüyoruz.” diye bilgi verdi. Pala projeyle ilgili yeni planların yapılması, yeni projelerin hazırlanması, vatandaşlarla olan diyaloğun sağlanması için ihale yaptıklarını ve bu işleri belediye adına yürüten firmaları belirlediklerini de hatırlattı.

Ednan Pala, şunları aktardı:

“- Belirlenen bu firmanın ihale kanunu gereği yapması gereken işler var, bu işleri yaptıktan sonra bizlere teslim ediyor. Şuanda kentsel dönüşüm içerisinde olan binaların tek tek birer kimlik kartı hazırlandı. Her vatandaşımızın sahip olduklarının tespitlerini yaptılar. Süreç sonunda buradaki vatandaşlarımızın neyi var, bununla alakalı bunların değerleri nelerdir gibi tespitleri sonuçlandırıp bize teslim ettiler. Projenin ikinci aşamasını tamamlayıp Bakanlığın onayına sunduk”



