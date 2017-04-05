Nevzat Doğan: “Milletin yalanlara karnı tok”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile birlikte Yahya Kaptan’da kadınlarla bir araya geldiler.

Lalezar Kafe’deki buluşmada AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, ”Ortada Vatikan Papazı, etrafında da bütün Avrupa Birliği ülkelerinin bulunduğu fotoğrafı sakın unutmayalım. Bu fotoğraf her şeyi açıklıyor Dünyada bir din mücadelesi var. Müslümanlar üzerinde bir etki kurma ve onların kaynaklarını kullanma mücadelesi var. Müslümanlar olarak uyanık ve güçlü olmak zorundayız. Bunun için de ülkemizdeki yönetim sistemlerinin istikrarlı ve güçlü olması gerekiyor. Bu sistemde bir yanlışlık var, biz bir yerde bir hata yapıyoruz. Böyle çift başlılık olmaz. Bunu birleştireceğiz. Avrupa ülkeleri kendi sistemlerini kuruyor. Bu kimsenin bekası için falan değil, bu çocuklarımızın daha müreffeh yaşaması için yapılan bir iş. Hayır diyenlere bakalım, Avrupa çocuklarımızın iyiliğini düşünerek mi bu işe destek veriyor. Kötü olsun diye uğraştığı kesin. PKK orada hayır faaliyeti yapıyor. Kızıltepe’de PKK, HPD omuz omuza hayır için çalışıyor. Bu ülkenin iyiliği için mi çalışıyorlar? Bunları görmeyip daha neyi göreceğiz” dedi.

Başkan Doğan, AK Parti iktidara geldiğinde batmış ve iflas etmiş bir SSK olduğunu da hatırlatarak, ”Şimdi kalkmış bizi eleştiriyor. SSK’yı iflasın eşiğine kendisinin getirdiğini ne çabuk unuttu. Ben de o dönem doktordum, hastane yöneticisiydim. Bir tansiyon aleti bile alamıyorduk. Vatandaş, hastane kuyruklarında çile çekiyordu. Muayene olmak ayrı bir dert, ilaç almak ayrı bir dertti. O kurumun başında da bugün bir siyasi partinin başındaki kişi vardı. Bugün kalkmış 'ben siyasiler ne diyorsa onu yaptım' diyor. İnsana 'neden yanlışın içinde durdunuz, neden o koltuğu bırakmadınız' demezler mi. Ben doktorluk yaptım, bir çok sebepten dolayı ölümü gördüm. Yalandan öleni hiç görmedim, yalandan kim ölmüş. Milleti kandıracaklarını zannediyorlar, zavallı bunlar. Milletin yalanlara karnı tok, bu yalanlara kanmaz. Geleceğimiz güzel olacak. Gelecekten ben çok umutluyum. Gençlere güveniyoruz diye korkuyorlar. Peygamber efendimiz hep gençlere önemli görevler verdi, Atatürk Cumhuriyeti gençlere teslim etti. Recep Tayyip Erdoğan gençlere ve kadınlara her zaman öncelik tanıyor. Gençlerimiz parlamentoya gitseler fena mı olur? Gençlerin önünü açıyoruz. Ehliyet alırken güvenin, askere gönderin, suç işlediğinde sorumlu tutulsun, oyunu kullansın ama seçilmeye geldi mi olmaz diyorlar. Gençleri küçümsemek haksızlıktır. Çocuklarımızın ufkunu açalım. Çocuklarımızı küçümsetmeyelim, çocuklarımızı yüreklendirelim. Biz çocuklarımıza güveniyoruz” diye konuştu.