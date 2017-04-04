Nevzat Doğan pompayı eline alıp depoları fulledi

İzmit Belediyesi tarafından Yeşilova Mahallesi’nde benzin istasyonu açtı.

Gündoğdu yolu üzerindeki GO Petrol istasyonun açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, KASFK Başkanı Murat Aydın, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, muhtarlar, STK Başkanları ve vatandaşlar katıldı. 4 adet pompanın bulunduğu benzin istasyonunda benzin, motorin ve LPG satışının yanı sıra yağ değişimi, oto yıkama ve markette bulunuyor. Belediyenin SARPAŞ şirketince çalıştırılacak olan istasyonda 11 kişinin çalıştığı kaydedildi.

İSTİKRAR SÜRDÜKÇE

1 milyon 350 bin liraya mal olan yeni nesil akaryakıt istasyonu GO Petrol’ün açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, “Kocaeli ve İzmit’imizin her alanda güzelleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Genel ve yerel yönetimdeki istikrar sürdükçe ülke ve kentimizi daha güzel yarınlara hazırlayacağımızdan eminiz. Hedeflerimizi hep daha ileriye taşımalıyız. Gayemiz geleceğe büyük bir Türkiye bırakmaktır. İşimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HARAMI HELALİ BİLEREK ÇALIŞIYORUZ

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi olarak bir çok alanda Türkiye’ye örnek projeler yaptık. Herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı anlayışıyla çalışıyoruz. Tek beklentimiz, hayır duası ve hoş bir seda bırakmaktır. Belediyemizin iki tane şirketi var ve tıkır tıkır başarıyla çalışıyor. Akaryakıtta kim ne kadar ucuz veriyorsa biz bir puan altında vereceğiz. Bunları yaparken tabi ki milletin kuruşunu ziyan etmiyoruz. Haramı helali bilerek çalışıyoruz. Bu çalışma çizgisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Başbakanımızın, Bakanlarımızın çalışma çizgisidir. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz.. Samimiyetle isteyince oluyor. Bunları yaparken zaman zaman zorlandığımız oluyor. Hükümetimiz Ankara’da müthiş işler yaptı. Bunları samimiyet ve kararlılıkla yapıldı.

AVRUPA, HAYIR ÇIKSIN DİYE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni çıkmadı, 50 yıldır bu ülkede konuşuluyor. Rahmetli Özal, Türkeş, Süleyman Demirel mevcut sistemin sıkıntılarını hep dile getiriyordu. Hali hazırdaki sistem bize patinaj çektiriyor. Buna rağmen 15 yıldır ülkemizde çok büyük işler yapıldı. Allah’a çok şükür bir çok alanda, sağlıkta, ulaşımda, toplu konutta, Türkiye hep ileri gitti. Yarınlarda çocuklarımız daha iyi Türkiye’de yaşasın istiyoruz. 16 Nisan’daki referandumu bir parti işi olarak görmeyin. PKK ve HDP hayır diye dolaşıyor. Avrupa Konseyi de, bütün Avrupa hayır çıksın diye çaba harcıyor. Hayır için çalışanlar herhalde bizim iyiliğimizi düşünmüyorlar. Eğer bu kişiler evet çıkmasın diye uğraşıyorsa, biz doğru yoldayız demektir.

DERSLERİNİ SANDIKTA VERECEĞİZ

Avrupa’nın çifte standart uygulamaları, her türlü insan hakları ayrımcılığı yapmalarının dersini sandıkta vereceğiz. Türkiye 15 yıl önceki titreyen, korkan, sinen Türkiye değil. Artık doğruları çatır çatır söyleyen Türkiye var. Ülkemiz için, bayrağımız, ezanımız, çocuklarımızın geleceği için tabi ki taraf olacağız, daha güçlü evet diyeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da benzin istasyonunun açılışında bir konuşma yaparak, “ bu halk oylaması bir seçim değildir, bize umut bağlayanların meselesidir. Tüm emperyalist güçler hayır kampanyası yapıyor. Yeryüzündeki tüm mazlumlarda evet çıksın diye dua ediyorlar. Bize gönül bağlayanlar dua ediyorlar. Bu tesisin açılmasında başta Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi. Konuşmaların ardından benzin istasyonunu dualarla hizmete açıldı. Açılışta Başkan Doğan, araçlara yakıt da doldurdu.

