Nevzat Doğan’dan ziyaret

Doğan’ı tesislerde Başkan Bahri Yavuz, altyapı koordinatörü Aydın Günaydın karşıladı. Kocaelispor Futbol Altyapı Şube’den konuyla ilgili şu paylaşım yapıldı: “Mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait olan Fatih Mahallesi’ndeki Kocaelispor alt yapı tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan, alt yapı takımlarımızın ihtiyaçları için taleplerimizi alan ve antrenman yapan U12 takımına tatlı ikramında bulunan İzmit Belediye Başkanımız Sayın Dr. Nevzat Doğan’a teşekkür eder, saygılar sunarız.”