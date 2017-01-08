Nevzat Doğan:“İzmit’te yaşayan değil, İzmit’i yaşayan biriyim”

1959 Gümüşhane doğumlu. Doktor ve siyasetçi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde 4 yıl uzmanlık eğitimi alarak Çocuk Hastalıkları Uzmanı oldu. Çeşitli devlet hastanelerinde görev yaptıktan sonra 2001 yılında, 16 yıllık devlet memuriyetinden istifa ederek AK Parti Kocaeli İl Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif siyasete girdi. 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde 22. dönem Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekilliği, TBMM Türkiye-Endonezya Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Halen daha İzmit Belediye Başkanı görevini yürütüyor. Ayrıca kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı tarafından Ağrı’nın Diyadin ilçesine Belediye Başkan Danışmanlığı’na görevlendirildi. İzmit’in hamuruna karıştığını söyleyen Başkan Doğan, “İzmit’te yaşayan değil, İzmit’i yaşayan biriyim” diyor.

Çiğdem ARMAĞAN

Kocaeli’nin en şikâyetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’den şikâyetçi olduğum bir yanını bulamadım. Epeyce düşündüm. Mutlaka şöyle olsa böyle olsa diyeceğim yönleri var ama şikâyetçi değilim. Şikâyetçi bir yön bulamıyorum her şeyi ile Kocaeli seviyorum.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Şehrimizin sıcaklığını özlüyorum Yürüyüş Yolu’nda merkezde ya da mahallemdeki insanların sıcak samimi yüzlerini özlüyorum. Şehrimin sıcaklığını özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Kendimi Kocaeli’de rahat, huzurlu ve güvende hissediyorum. Bunu başka şehirde bu düzeyde göremem. Şehre girerken kendimi evimin içine giriyormuş gibi hissediyorum. Şehrimi bir anlamda çocuğum gibi görüyorum. Çocuğuma duyduğum duyguların benzerini hissediyorum.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Ben şehrimin lokantalarını çok beğeniyorum. Her birinin birbirinden ayrı güzel yemekleri var. Yemeğe çok düşkün olamadığım için düzenli lokantalara gidemiyorum. Ekmek içi döner, köfte ve kokoreç yiyorum. Özellikle Kapanönü’nde kokoreç yerim. Sakatatı çok severim.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

4 senedir Yürüyüş Yolu’nun üzerinde bulunan Şener Bey’in sahip olduğu İmaj Kuaför’e gidiyorum. Kuaförler insanların arkadaşı gibi oluyor saçını kestirmekten çok bakım kadar, şehrin konuşmalarını duyduğumuz yer oluyor. 15 günde bir giderim. Bakıma önem veriyorum. Bence her insanın bakımı, önce kendine sonra yakınlarına ve çevresine verdiği saygıyı gösterir.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Slimfit tercih eden biriyim. Bu kapsamda olan mağazaları tercih ediyorum. Zaman zaman şehir merkezi ya da AVM’lerde o tarza uygun kıyafetleri seçiyorum. Bir şey almak için gitmek yerine, geçerken ilginç ve farklı şeyleri vitrinde gördüğümde alıyorum kendim tasarlıyorum. İnsanların hayal dünyasını zorlamasını sağlayacak tarzları düşünüyorum. Farklı giyinmeyi seviyorum.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Yol üzerindeki bazı marketlerden yapıyorum. Bizzat kendim yapıyorum. Bazen kızımla birlikte liste hazırlıyoruz. Bakkal ve marketten alışveriş yapmak hoşuma gidiyor. Herkes gibi ben de sepetimi alıp domates, biber seçmeyi seviyorum. Bazen alış veriş yaparken vatandaşlar fark edince şaşırıyor. Bu güzel bir duygu.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Bir marka tercih etmiyorum ama yerli olmasına önem gösteriyorum. Yerli markalardan alıyorum.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Sinemaya gitmeyi seviyorum. Belediye olarak cepsinema yaptık. Çocuklar ücretsiz gitsinler diye. Sinemaya gitmek istediğimde en popüler yerler AVM içindeki salonları tercih ediyorum. Güncel filmlerin hepsini izliyorum.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Bir kaç tercih ettiğim yerler var. Öncelikle Cephanelik Mesire Alanı çok beğendiğim bir yer ve Gölkay’a giderim.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekân var mı?

Çocuklarla bir araya geldiğimizde sahile yakın yerleri tercih ediyorum ya da her hangi bir kafemiz olabilir. Arada bir farklı yerlerde kahvaltı yapmayı tercih ediyorum. Her esnafla buluşma şansımız olsun diye.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Şehrimizdeki fırınları çok kaliteli buluyorum. Kaliteli ekmek yapıyorlar. Ustaları çok iyi. Lahmacun da marka olmuş yerler var. Onları kabul etmek lazım. Bizim ekmek kültürümüz çok olmasına rağmen ekmek çeşitlerimiz az. Ekmek çeşitleri üretmeliyiz.

Tatlı-pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Yaş pasta tercih etmiyorum. Tatlıyı da bu yüzden çok sevmeme rağmen tercih etmiyorum. Tatlı yiyeceksem de bal ve pekmez tercih ediyorum.

Bar, gece kulübü ve benzer mekânlara gidiyor musunuz?

Gitmiyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Gidiyorum. Seviyorum da. Kafeleri özellikle açık alanda dışarından görülebilen kafeleri önemsiyorum. Şehrin dolu dolu yaşadığı duygusunu veriyor. En son Cumhuriyet Parkı’ndaki Omega Cafe Bistro’ya gittim. Sahildeki Beyaz Yalı’yı beğeniyorum. Yürüyüş Yolu’ndaki kafelerimize gidiyorum. Yahya Kaptan’daki kafelere fırsat buldukça gidiyorum.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Birçok kafedeki garsonları tanırım. Kafeye girdiğim zaman çalışanlarla hoş sohbet ederim. Hal hatır sorarım onlara ilgi gösteririm. Ben şehrimin insanlarını seviyorum. Garsonundan patronu kadar.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Cephanelik’te bulunan Livadi Restoran’a giderim. Etli yemek yanında ayran içerim. Yanımda sevdiğim ve yakınlarım olmasını tercih ederim. Özellikle enstrümantal bir müzik olmasın tercih ederim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Birçok bu şehre hizmet etmiş politikacı vardır. Unutulmaz derken hizmetlerle unutulmaz olmayı anlarım. Şehre en fazla katkı sağlamış olmayı algılarım. Bu anlamda kim bir çivi çakmışsa onu unutulmaz politikacı olarak kabul ederim.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Çok memnunum. Bu şehirde 15 yıl önce ‘Kocaeli bir tıp merkezi olacak’ diye söylediğimde gazetelerde manşet olmuş. Biraz da alay konusu olmuştu. Kimsenin aklına bu günler gelmemişti. Belki hayal bile edilemiyordu. Çünkü o zamanlar bir anjiyo bile yapılamıyordu. Bugün ise Türkiye’nin en modern hastaneleri var. Ve her tür büyük ameliyatın yapıldığı şartlar mevcut. Milletvekilliğimde belki de tüm süreci şehrimin sağlıkla ilgili sorunlarını çözmeye ayırdım. Gururla şunu söyleyebilirim milletvekili dönemim içinde 13 hastane binası 40 tane sağlık ocağı kurdelesi kesmek nasip oldu. 247 trilyonluk sağlık yatırımı yapıldı. Sonra araştırma hastanesi, yanık merkezi, kanser hastanesi, kadın doğum ve çocuk hastanesi gibi birçok sağlık tesisi o dönemde şehrimize o kazandırıldı. Ayrıca özel hastaneleriyle de hizmet kalitesi üst kaliteye çıkmış şehrimiz var.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Bir kere şehrin hızla siluetini değiştirmek isterdim. Kentsel dönüşüm ile çarpık yapılaşmayı düzeltip özellikle Körfez etrafında dünya ticaret ve turizm merkezi tesisleşmelerini sağlardım. Tüm öğrencilerin en iyi koşullarda barınmaları öğrencilerin yaşamaları için gençlik yerleşkeleri planlardım.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Bir kere İzmit’te olsun isterdim. Tepelerde bahçeli, müstakil iki katlı bir ev olsun. Bodrum katında çalışma ve hobi odam olsun isterim. Arada bahçeye girip çıkmak için. Bahçede domates, biber, salatalık yetiştirirdim. Tavuk, kedi ve köpeklerim olsun isterdim.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Vatandaşın işine çıkarım en kafam bozuk olduğu zamanda vatandaşın içine çıkıyorum. Hiç fark etmez kahvehane, pazar, İzmit insanı gerçekten harika. İnsanlarla kalp kalbe karşıyız güzel bir iletişimimiz var.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Yeterli bulmuyorum bunun için çok çaba sarf ediyoruz. Bu şehre sanat çok yakışıyor. Sokak sanatçıları projesiyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Müzik, resim, heykel çalışmalarına önem veriyoruz. Çocuk tiyatrosunu kurduk yaymaya çalışıyoruz. Sinema kültürü için cep sinemalarını kurduk.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbolla aram çok iyi çok severim. Kocaelispor maçlarını da takip ediyorum.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Hepsini takip ediyorum ama bazı gazete müsveddeleri var onları takip etmiyorum.

Kendinizi kısaca anlatacak bir sloganınız var mı?

Benim temel ilkem zamanı ve kaynakları iyi kullanmak. Az zamanda çok iş yapmak. Az para ile çok proje üretmek. Sadece İzmit’te yaşayan değil, İzmit’i de yaşayan biriyim. Yorulma kelimesini lügatımdan yıllar önce çıkarttım. Çünkü çalışarak dinlenmeyi tercih ederim. Enerjimi koruyarak çalışırım. Şehrime hem çocuk doktoru, hem milletvekili hem de iki dönem belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalışıyorum. Şehirde her üç saydığım görevde de o zaman o alanda yapılamayan çok şeyi yapmaya çalıştım. Önemli kısımlarında başarılı oldum. Bu anlamda hedefim şehrimde iz bırakmak. Makamların ve mevkilerin bir gün biteceği bilincinde çalışıyorum. Özelikle şehrimize, ülkemize ve dünyaya yapabileceklerini yaptın mı? Sorusu sorulduğundan ‘evet’ yaptım diyebilmeye çalışıyorum.

Kızınızın mimar olduğunu biliyoruz. Şehir estetiği açısından onula istişare yapıyor musunuz?

Büyük kızım Ece mimar. Onunla istişare yapıyoruz. O da son derece titiz birisi. Almanya’da eğitim aldı. Avusturya’da staj yaptı. İngilizce ve Almancasıyla iyi bir mimar olarak yetişti. Bizim hedefimiz hep gelişmiş ülkelerin düzeyi yakalamak ve geçmektir. Hem estetik hem de kentleşme açısından kızımın görüşlerinden yararlanıyorum. Şu an da Türkiye’nin en tanınmış ve Avrupa çapındaki Emre Aralot ile birlikte çalışıyor.

Nevzat Doğan’ın ev hayatı nasıldır? Mesela yemek yapmayı ve kahve yapmayı bilir mi?

Bilirim. Kahve de yaparım yemekte yaparım. Yemek olarak kuru fasulye, taze fasulye, balık buğulama, çorba ve salata yaparım.

Hayatınızda hiç keşkeleriniz oldu mu? (olumlu veya olumsuz)

Çok. Ama dememeye çalışıyorum. Ben artık keşke yerine onların yaşanması gereken ve bana kazandırdıklarına bakıyorum. Kaybettiklerine baktığım zaman ‘keşke’ diyoruz. Bu dediğim noktalara bakarsak o zaman keşke demiyoruz.