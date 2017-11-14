Nezahat Altay vefat etti
Derince Kaşıkçı Mahallesi Hocaoğlu Mevkii Küme Evlerinde oturan işçi emeklisi Ramazan Altay’ın eşi Nezahat Altay (64) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi olan Nezahat Altay’ın cenazesi Kaşçıkçılar Köy Camii’nden alınarak Kaşıkçı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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