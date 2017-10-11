Nezahat Kavaf vefat etti
İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Ayçiçek Sokak No:32 adresinde ikamet eden Nezahat Kavaf (83) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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Emekli öğretmen merhum Hasan Kavaf’ın eşi, Nezahat Kavafın cenazesi Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Etiketler : Nezahat Kavaf, vefat
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