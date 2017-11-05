Nezihe Saydan vefat etti
İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak No:7’de oturan eski tüccarlardan merhum Celal Saydan’ın eşi Nezihe Saydan(79) kanser hastalığı nedeniyle vefat etti.
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7 çocuk annesi olan Nezihe Saydan’ın cenazesi Fevziye Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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