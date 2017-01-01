“Nice 31 yıllara”

31 Aralık 1985 yılında kurulan ASKF, kuruluş yıldönümü nedeni ile yönetim kurulu kutlama mesajı yayınladı.

Yönetim kurulunun açıklamasında, ASKF’nin kuruluşunda emeği geçen başta rahmetli Muammer Hazer ve Rafet Kırgız olmak üzere herkese teşekkür edildi. Yönetim kurulunun açıklaması şöyle”

HAZER VE KIRGIZ’A TEŞEKKÜR

Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonumuzun kuruluşunun 31. Yılında başta kurucu başkanımız Muammer Hazer olmak üzere kurucu üyelerimiz, kurucu kulüplerimiz ve yöneticilerimize, Kocaeli ASKF'nin gelişmesinde önemli hizmetler yapmış, TFF yönetim kurulu üyeliği, Amatör Kurul Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Onursal Başkanımız Rafet Kırgız ve yönetim kurulu üyelerimize sonsuz teşekkürlerimiz sunarız”

“ÇOK KISA ZAMANDA BÜYÜDÜK”

Ayrıca önemli çalışmalara, büyük projeler ve önemli hizmetlerle büyük bir aile olma yolunda özverili çalışmalar ile Kocaeli ASKF'nin büyük bir STK olmasını sağlayan mevcut Başkanımız Murat Aydın ve yönetim kurulu üyelerimize ve bu önemli büyüme de yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen spor kulüplerimize, kulüplerimizin başkan ve yöneticilerine, sporcularına, taban birliklerimize ve bu büyümenin ve gelişimin tarih boyunca anlatılmasını, tanıtılmasını geleceğe taşımasını sağlayan ilimiz basınını da teşekkür ediyoruz” denildi.

VALİ HASAN BASRİ GÜZELOĞLU VE KARAOSMANOĞLU’NA DA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Ayrıca, Kocaeli Milletvekillerimize, Kocaeli Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu'na, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'na, İlçe Belediye Başkanlarımıza, yerel yönetimlerimize, spor ailemizin tüm bireylerine ve kuruluşundan bu güne kadar tüm kurullarda yöneticilik yapmış tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunar, hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet dileriz”