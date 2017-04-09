Niğdeliler buluştu

Kocaeli Niğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin aylık toplantısı dernek başkanı Cumali Bozok’un başkanlığında gerçekleşti.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ndeki dernek binasında düzenlenen toplantıda Cumali Bozok, gerçekleştirilen kültürel etkinliklerden söz etti, coşkulu katılımlar olduğunu söyledi. Bozok, “Sizlerle oluşturduğumuz bu birlik ve beraberliğin tüm hemşeri derneklerine örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nisan ayı toplantısına Kocaeli’de yaşan Niğdelilerin yanı sıra Elazığ, Bayburt ve diğer illerden vatandaşlar da katılım sağladı. Cumali Bozok, derneklerine her zaman maddi ve manevi desteği esirgemeyen, Niğdeli emekli öğretmen Durmuş Kapadan ile aslen Elazığlı olan Niğde aşığı ve Türkiye gönüllüsü öğretmen Mahmut Ser’i de plaketle onurlandırıldı.