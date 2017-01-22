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Nihat Gürer son yolculuğuna uğurlandı

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Nihat Gürer son yolculuğuna uğurlandı
Eski MHP Milletvekili Meral Akşener'in dün vefat eden ağabeyi Nihat Gürer (69), sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU
İlimizin tanınmış simalarından biri olan, MHP’de bir dönem il başkanlığı görevini yürüten ve partinin genel başkan adaylarından Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer, bir süredir geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla hastanede tedavi görüyordu Gürer dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gürer bugün de sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurladı. 

TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Kanser tedavisi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Gürer'in cenazesi, ikindi vakti Fevziye Camisi'ne getirildi. Ardından İzmit Fevziye Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze töreni öncesinde Gürer ailesi ve MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener, Fevziye Camii karşısında bulunan İnegöl Köfte Restoran’da taziyeleri kabul etti.

KATILIM YOĞUN OLDU
İkindi namazının ardından Gürer’in sevenleri cenaze namazı için Fevziye Camii’ne akın etti. Emniyetin geniş güvenlik önlemi aldığı cenaze namazına MHP Genel Başkan Adayları, Sinan Oğan, Koray Aydın, eski Milletvekilleri Lütfü Türkkan, Cumali Durmuş, CHP Milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Adalet Parti Genel Başkanı Vecdet Öz, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, eski İlçe Başkanı Kaan Dilmen, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticisi Hüseyin Acurman,İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, BBP eski İl Başkanı Serhat Duyar, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, MHP İstanbul Milletvekili Adayı Mehmet Aslan,partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GÜNDOĞDU KÖYÜ'NDE DEFNEDİLDİ
Gürer'in cenazesi, ikindi vakti Prof. Dr. Bayraktar Bayraklı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından, Gündoğdu Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN

NİHAT GÜRER KİMDİR?
6 Ocak 1948 yılında dünyaya gelen Nihat Gürer, çocukluk yıllarının ardından, gençlik dönemleriyle birlikte siyasette etkin bir şekilde yer aldı. 1980 yılı öncesinde MHP’nin Kocaeli’de ki il başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca Kocaeli Aydınlar Ocağı ve bir dönem de Kocaeli Ticaret Odası başkanlığı yaptı. Uzun süredir kanser tedavisi gören ve sık sık rahatsızlanan Gürer, son olarak Koç Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Gürer, aynı zamanda eski milletvekili Meral Akşener’in de ağabeyiydi.

Çiğdem ARMAĞAN

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MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan da cenazeye katıldı

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