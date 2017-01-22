Nihat Gürer son yolculuğuna uğurlanıyor

Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Akşener ailesi, MHP eski İl Başkanı Nihat Gürer'in cenazesi öncesinde İnegöl Köfte Restoran'da taziyeleri kabul etti.

Taziyeye gelenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmoğlu,MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü,DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez,eski MHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Kahyaoğlu, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, ADD Eski Başkanı Mustafa Küpçü, Selçuklu Düşünce Derneği Başkanı Süleyman Pekin,BBP eski İl Başkanı Serhat Duyar,Mhp İzmit İlçe eski Başkanı Kaan Dilmen,Mhp eski milletvekilleri; Lütfü Türkkan, Cumali Durmuş,KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, MHP'li Mehmet Aslan, Recep Ekşi,Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya,partililer ve birçok kişi yer aldı.

Bir süredir tedavi gören 3 kız babası 69 yaşındaki Nihat Gürer'in cenazesi bugün Fevziye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Gündoğdu Mezarlığı'nda defnedilecek. 1980 öncesi; MHP Kocaeli İl Başkanı,1980 sonrası;İzmit Ticaret Odası Başkanı,Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı ve İlim ve İstişare Kurulu Başkanı olan Nihat Gürer bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Akşam namazına müteakip ise Gündoğdu Merkez Camiinde Kur'an okuması yapılacak.

Çiğdem ARMAĞAN

MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan da cenazeye katıldı