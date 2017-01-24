NİHAT GÜRER’İN ARDINDAN!

Değerli dostlar, şair nede güzel terennüm etmiş:

“Nehirler aktı geçti

Kurudu vakti geçti

Şu dünya bir pencere

Her gelen baktı geçti

Nice han, nice Sultan

Tahtı, bıraktı geçti”

Şu üç günlük dünya hayatında yaşarken insanların bir birine huzur vermesi ve birbirinin şerrinden emin olması ne kadar önemli değil mi? Aynı dünya görüşüne mensup insanların her ne kadar bir birlerini sevmesi olağan gibi gözükse de, çeşitli sebeplerle bakıyorsunuz aynı dünya görüşüne mensup insanlar bile menfaatleri çelişince birbirleriyle kanlı-bıçaklı olabiliyorlar. Ama, aynı dünya görüşüne mensup olmadıkları halde birbirlerinin ardından hüsn-ü şehadette bulunmak işte esas işin sırrı onda gizli ve makbul olan da odur.

Değerli dostlar, yaklaşık 25 yıldan beri eski İTO Başkanı Sayın merhum Nihat Gürer ile tanışıklığımız var. O günden bu güne de ticari ilişkilerimiz var. Tüm sigorta işlerimi kendisine yaptırırım. Müşterilerimi de kendisine yönlendiririm. Bu zaman zarfında karşılıklı bir milim hatamız olmamıştır. Ben ona; o da bana hep güvenmişizdir. Ticari manada aramızda hiç perde olmamıştır. Ne onun dediğine benim itirazım olmuş; ne de benim dediğime onun itirazı olmuştur. Her ikimiz de söyleneni doğru kabul etmişiz ve bir birimize inanmış ve güvenmişiz. Allah indinde şehadet edebilirim ki, kul hakkına riayette son derece hassasiyet gösteren bir zat idi.

Kocaeli kamuoyu üç aşağı-beş yukarı ikimizi de tanır. Siyasi manada hiçbir zaman yollarımız kesişmedi. Merhum, ehli secde mü’min ve müvahhid biri olduğu halde siyasetini daha çok milliyetçiliği merkeze alıp o zemin üzerine bina ederken; Acizane şahsen adı ne olursa olsun her türlü milliyetçi siyasete uzak olduğumu ve İslam’ın tevhid akidesinin belirleyici unsur olduğunu ve onun tüm siyasi görüşlerin üstünde bir görüş olduğunu, ümmet olma bilincinin her şeyi kapsayıp-kuşattığını benimsediğimi ve siyasi hareketimi de bu temel zemin üzerine bina ettiğimi bilirler.

İşte tüm sır bunda gizli. Önemli olan, farklı dünya görüşüne mensup olduğu halde yaşarken birbiri hakkında iyi duygular besleyebilme, rahmet nazarıyla bakabilme, ayıp ve kusurlarını deşifre etmek yerine; örtebilme, Allah için birbirini sevebilme, en önemlisi ebedi aleme göç halinde, birbirinin ardından hüsn-ü şehadette bulunma, rahmet okuyabilme ve karşılıklı hak ve hukukunu içtenlikle helal edebilmektir.

Şu an içinde yaşadığımız ortam, karşılıklı sevgi, saygı ve muhabbeti daha çok ihtiyaçlı hale getiriyor. Ne olursunuz, farklılıklarımıza rağmen gelin Allah için birbirimizi sevelim, sayalım, fani dünya nimetleri için ebedi hayatımızı karartmayalım. Değmez, Vallahi de değmez, billahi de değmez!