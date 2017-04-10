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Nihat Hatipoğlu Darıca’da sevenleriyle buluştu

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Nihat Hatipoğlu Darıca’da sevenleriyle buluştu
Darıca’da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun Cumhuriyet Meydanı’nda verdiği konferans ile başladı. 

Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen program Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir’in Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Bu tür programlar manevi dünyamızı aydınlatır nitelikte. Bu akşam soğuk havaya rağmen meydanı dolduran bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah cennetinde de bizleri buluştursun diyorum. Kutlu Doğum etkinlikleri önümüzdeki günlerde düzenleyeceğiz değişik programlarla devam edecek. Gecemiz hayırlara vesile olsun, Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
Kutlu Doğum Etkinlikleri kapsamında Darıcalılarla buluşan Nihat Hatipoğlu, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) in hayatından kesitler sunduğu söyleşisi ile gönüllere hitap etti. Hatipoğlu, "Bu soğuk akşamda bu meydanı doldurarak Peygamber Efendimiz’e olan sevginizi gösterdiniz. Ne mutlu bizlere ki insanımız O’nun hayatının anlatıldığı böyle programlara büyük ilgi gösteriyor. Allah hepinizden razı olsun. Bizler evvela bireyler olarak dinimizi öğrenerek yaşamak ve çevremize anlatmakla mükellefiz. Evlatlarınıza da Hz. Muhammed (sav) i anlatın. Çünkü O’nu tanıttığınızda çocuklarınız dinini daha çok sevecek ve topluma faydalı bireyler olarak yetişecekler" diye konuştu.

Prof. Dr Nihat Hatipoğlu ve vatandaşlar programın sonunda birlikte el açıp dua ettiler. Hatipoğlu “Programı düzenleyerek bizi sizlerle buluşturan kıymetli Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyerek programını sonlandırırdı.

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