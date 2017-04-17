Nişanlandığı gün kaza yapmıştı! Kötü haber geldi

İzmit’te ikamet eden Yasin Gencer (27) bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı ile 10 gün önce nişanlandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Nişandan birkaç saat sonra aracı ile evine gitmek isteyen Gencer, en mutlu gününde feci bir trafik kazası geçirdi. İzmit D-100 Karayolu üzeri yan yol mevkiinde meydana gelen kazada aracı ile takla atan Gencer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gencer, 15 Nisan akşamı fenalaşarak yaşamını yitirdi. Gencer’in cenazesi dün Fevziye Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi. Çiğdem ARMAĞAN

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