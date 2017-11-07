“Niye benim evim?”

Yazılım Mühendisi Abdurrahman Sazak, bir elektronik posta göndermiş. Sazak, Alikahya sınırları içinde bulunan evine, ruhsatsız olduğu için yıkım kararı çıktığını, ancak bölgede aynı durumda onlarca ev dururken neden sadece kendisi için bu kararın alındığından yana rahatsız.

Sazak, gönderdiği e-mailde şunları yazmış.

“İzmit Alikahya’da kendi sınırlarımız içinde tapulu ve iki katlı müstakil bir evim var. İzmit Belediyesi, evimin ruhsatı olmadığı için yıkım kararı çıkardı. Bulunduğum mevkide ruhsatı olmadığı halde benimle aynı durumda olan yüzlerce ev varken, evime çıkartılan bu yıkım kararını adil olarak bulmuyorum.