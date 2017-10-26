Nizami Bayrak vefat etti
İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No:7’de oturan Goodyear fabrikasından emekli elektrik teknikeri Nizami Bayrak(70) organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk babası olan Nizami Bayrak’ın cenazesi Düzce ili Halil Bey Köy Camii’nden alınarak toprağa verildi.
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