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No:2 Butik Baby hizmete girdi

No:2 Butik Baby hizmete girdi

Ortaklığını Esma Ceylan İndolu ve Serdar Meçkeli’nin yaptığı No:2 Butik Baby açıldı.

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Soydan İş Merkezi'nde 22 metrekarelik alanda çocuk kıyafeti üzerine hizmet verecek olan No: 2 Butik Baby'nin açılışına ilgi büyüktü. No:2 Butik'in bir şubesi de Körfez'de bulunuyor. Açılışa Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve çok sayıda davetli katıldı.

Çiğdem ARMAĞAN

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