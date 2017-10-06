Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

ICAN KİMDİR?

ICA​N çalışmalarına ilk olarak 2007 yılında başladı. ICAN’ in ortaya çıkışını sağlayan temel gelişme, NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması)’nın 2005 yılında gerçekleşen Gözden Geçirme Konferansı’nın nükleersiz bir dünya hedefine ulaşma yönünde adım atma konusunda başarısız olması oldu.

ICAN, kurulduğu günden beri, nükleer silahların tamamen yasaklanmasını sağlayan bir anlaşmanın imzalanmasını sağlayacak hareketin inşası için çalışıyor.

ICAN'ın kuruluş amacını şöyle tanımlıyor:

"Bugüne kadar nükleer silahların sayısının azaltılması ya da sınırlandırılması için iki taraflı ya da çok taraflı sayısız anlaşma imzalandı. Ancak bunların hiçbirisi nükleersiz bir dünyanın oluşmasını sağlayamadı. Biz, nükleersiz bir dünyaya giden yolun, sınırlandırma ya da sayı azaltmaktan değil, nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasından geçtiğine inanıyoruz. Ancak, böylesi bir antlaşmanın imzalanması sivil toplumun, nükleer karşıtlarının katkısı olmaksızın başarılamaz."

Bugüne kadar tüm dünyada 60’dan fazla ülkede 200’ün üzerinde organizasyon ICAN’ i desteklediğini açıkladı.