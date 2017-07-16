Nöbet bugün devam edecek

İZMİT’TE BÜYÜK KATILIM
İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı alanı) önceki akşam başlayan “Demokrasi Nöbeti”ne katılım bir hayli yüksek oldu. Demokrasi Nöbeti, bugün de bütün gün devam edecek ve bu gece saat 24.00’de halk dağılacak.
İZMİT’TE BÜYÜK KATILIM
İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı alanı) önceki akşam başlayan “Demokrasi Nöbeti”ne katılım bir hayli yüksek oldu. Demokrasi Nöbeti, bugün de bütün gün devam edecek ve bu gece saat 24.00’de halk dağılacak.
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