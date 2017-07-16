Nöbet bugün devam edecek

15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla dün gece ülkenin her yerinde başlatılan “Demokrasi Nöbeti” bugün de gece yarısına kadar devam edecek.

İZMİT’TE BÜYÜK KATILIM İzmit Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı alanı) önceki akşam başlayan “Demokrasi Nöbeti”ne katılım bir hayli yüksek oldu. Demokrasi Nöbeti, bugün de bütün gün devam edecek ve bu gece saat 24.00’de halk dağılacak.

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