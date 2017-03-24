Normal yollu doğum yaptıran hekimlere Vali’den başarı belgesi

Sağlık Bakanlığı 2014-2017 Stratejik Planında belirlenen “Sezaryen, Anne, Bebek Eylem Planı” kapsamında sezaryen doğumların azaltılmasına yönelik ülke genelinde çalışma başlatmıştı.

Bu kapsamda Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı sağlık tesislerinde görev yapan ve 2015-2016 yıllarında “normal yolla doğum yaptırma oranı yüksek olan” kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını Vali Hasan Basri Güzeloğlu dün makamında ağırladı. Güzeloğlu, hekimlere başarı belgelerini verdi. Valilik makamındaki törene Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Şenol Ergüney, Tıbbı Hizmetler Başkanı Onursal Varlıklı, İdari Hizmetler Başkanı Coşkun Güler, Darıca Farabi Hastanesinde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Dr. Hakkı Kuvvet ve Cemalettin Yeşilyurt, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanları Dr. Bekir Tuğrul, Dr. Erhan Demirel, Dr. Hasan Terzi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Semih Kıvanç katıldı. Dr. Şenol Ergüney, halen normal doğum ve sezaryen konusunda dünya standartlarının oldukça gerisinde olunduğunu, ancak 2015 yılından başlayan çabayla bir tırmanışın olduğunu söyledi.

VALİ BEY’İN MESAJI

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kabulde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“- Hiç de gerekmeyecek durumlarda yapılan böylesi bir müdahale en başta tıp etiğine ve insanın fizyolojik gelişimine aykırıdır. Bunu önlemek, en aza indirmek, bilinçlendirmek gerekiyor. Ülkemizde her iki doğumdan biri sezaryendir. Sağlık sektörünün tüm paydaşları adına ama özellikle annelere bir mesajımız var. Lütfen hayatın akışında ve doğumun normal olmasında ısrarcı olalım. Bu anlamda öncülük ve görev yapan herkesi tebrik ediyorum. Sağlık Bakanlığımız adına sizleri kutluyorum. Kocaeli’yi örnek bir il olmaya davet ediyorum”