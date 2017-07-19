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Notunu vatandaştan alan kurum KO-MEK

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Notunu vatandaştan alan kurum KO-MEK
KO-MEK kursiyerlerinin memnuniyeti mektuplara dökülen kelimelerle gözler önüne serildi. 

Kocaeli’de 13 yılı geride bırakan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) genç yaşlı demeden, her eğitim düzeyinden vatandaşımıza en profesyonel meslek ve sanat eğitimi imkanlarını sunarak tarihe not düşmeye devam ediyor. KO-MEK Kursiyeri Mustafa Tekoğul’un yazdığı mektup da bu başarıyı gözler önüne serdi.

Bugüne kadar yaklaşık 500 bin vatandaşa 325 farklı branşta eğitim hizmetlerini en kaliteli şekilde ulaştıran KO-MEK, doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca insanın hayatına iz bırakıyor. Bazen bir fotoğraf karesinde, bazen bir tuvalin renklerinde, bazen de bir gitarın tellerinde hayatın farklı anlamlarıyla buluşan kursiyerler, öğrendikleri yabancı dillerle bir insan daha oluyorlar. Geçtiğimiz eğitim döneminde de her zamankinden daha tecrübeli ama ilk kurulduğu heyecan ile 44 kurs merkezinde 325 farklı Branşta 51 bin 485 kursiyerin hayatına dokunan KO-MEK, bizzat halk tarafından teşekkür telefonları ve mektuplarla ödüllendiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde KO-MEK yönetim merkezine duygularını ifade eden bir mektup yazan KO-MEK kursiyeri Mustafa Tekoğul, “Sayın KO-MEK Yetkilileri, öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza, böyle bir hizmete sebep olarak muazzam bir projeye destek veren, tüm alanlarda en üst düzeyden müstahdemine kadar tüm hizmet edenlere teşekkürlerimi sunar, herkese saygı ve hürmetlerimi arz ederim” diyerek başladığı mektubunda KO-MEK'in ne kadar yararlı ve güzel bir proje olduğundan bahsetti.

Halkın beğeni ve takdirini kazanan KO-MEK, yeni eğitim öğretim sezonunda da en iyi eğitim hizmetlerini sunmak üzere yönetici ve usta öğreticileri ile yoğun bir hazırlık dönemine giriyor. Yüzlerce branşta kaliteli ve nitelikli eğitim almak, resmi sertifika alarak meslek sahibi olmak isteyen, herhangi bir sanata ilgi duyan herkes 44 kurs merkezi ve www.komek.org adresinde başvurarak bu eğitim kervanına ücretsiz olarak katılabiliyor.

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