Nüfus hizmetleri tasarısı TBMM'de kabul edildi

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Nüfus hizmetleri elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek kayıt tutulacak. Doğum olayları yurt içinde 30 gün içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilecek.

Kişiler kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus örneklerini e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek.

Adres bildirimleri 20 gün içinde yapılacak.

Kimlik paylaşım sistemiyle bürokrasiden kaynaklı iş gücü ve zaman kaybı önemli ölçüde önlenecek.

İçişleri Bakanlığına kadro tahsis edilecek. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan evlenme yoluyla vatandaşlık kazanma maddesinde başvuru sahiplerinde ’milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama’ koşulu ise korundu.

BABA ADI VE SOYADI İLE NAKİL

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak ancak diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışında olacak. Tanınan veya babalığa hükümle soybağı kurulan çocuklar, babalarının hanesine baba adı ve soyadı ile nakledilecek. Kişiler, kendileri ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örneklerini, kendileri ve ergin olmayan çocuklarının ise yerleşim yeri belgelerini, güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecek, sonucu fiziki veya elektronik ortamda mercisine verebilecek. E-devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus müdürlüklerinden alınmış diğer belgeler gibi aynı hukuki değere sahip olacak. Kurum ve tüzel kişiler, bu belgeleri sistemden temin edecek.

DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların (evde doğumlar gibi) doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılabilecek. Beyanın teyidi amacıyla mülki idare amirinin emriyle, aile hekimlerinin aracılığıyla araştırma yaptırılacak. Bu düzenleme muhalefet ve AK Parti’nin verdiği ortak önergeyle değiştirildi. Önergeyle değiştirilen kanundaki düzenlemeye “zorunluluk” şartı eklendi. Buna göre; her sözlü beyanda, mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunlu olacak.