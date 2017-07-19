Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığına yeni atama

Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Başhekim Dt. M. Kerem Özkahraman yeni görevine başladı.

18 Temmuz itibarı ile göreve başlayan ağız ve diş sağlığı başhekimi Dt. Kerem Özkahraman için Başhekimlik makamında devir teslim töreni yapıldı. Törene; Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Şenol Ergüney, İdari Hizmetler Başkanı Op. Dr. M. Coşkun Güler, Mali Hizmetler Başkanı Mustafa Tekin, İlimiz Hastane Başhekimleri ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi idari kadrosu katılım sağladı.

Op. Dr. Şenol Ergüney, “Önemli Olan Verilen Görevi Ülkemiz İçin En İyi Şekilde Yapmak

Devir teslim töreninde konuşma yapan Genel Sekreter Op. Dr. Şenol Ergüney; “Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İlimizde İzmit ve Kartepe bölgesine hatta Kandıra ve Başiskele bölgesine uzun bir süredir önemli hizmetler veren bir sağlık kuruluşudur. Merkez binası ve kendisine bağlı olarak hizmet veren Yürüyüş Yolu Semt Polikliniğinde yaklaşık kırk civarında hekimiyle hizmet veren nitelikli bir sağlık merkezimizdir. Özcan Tekin arkadaşımız kendisi yıllardır Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu, sağlıkta dönüşümün başından beri büyük hizmet etmiş son derece başarılı ve bu alanda kendini kanıtlamış bir arkadaşımız. Burada çok büyük hizmetleri oldu. Kendisinden bundan sonra Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde, başarı tecrübelerinden yararlanacağız. Şimdiye kadar vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Muhammet Kerem bey arkadaşımız da ilimizde uzun süre çalışan başarılı diş hekimi. Hem tıbbi hem sosyal çalışmalarıyla kendisini çevresine sevdirmiş, herkes tarafından üstün kabul görmüş bir hekimimiz. Özcan beyden devir aldıktan sonra aynı başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Önemli olan verilen görevi ülkemiz için en iyi şekilde yapmak. Vatanımız, milletimiz için ne görev varsa herkesin en iyi şekilde yapmaya çalışacağına şüphe etmiyorum. Kocaeli Kamu Hastaneleri Birliği olarak böyle bir misyonumuz var. Bütün arkadaşlarımızın buna katkı sağladığını görmek benim için memnuniyet verici. Kendisine ciddi bir vazife yüklediğimiz, Muhammet Kerem beyin inşallah Özcan beyden aldığı bayrağı en iyi şekilde taşıyacağına inanıyorum. Kendisine ilçemize ve İlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Başhekim Özkahraman,"Anlımın Akıyla Bana Güvenenlerin Yüzünü Kara Çıkarmayacağım"

Görevi devir teslim alan Başhekim Dt. Muhammet Kerem Özkahraman; “Öncelikle bana bu görevi layık gören Genel Sekreterimize ve ekibine teşekkür ederim. Zor bir görev anlımın akıyla bana güvenenlerin yüzünü kara çıkartmayacağıma inanıyor ve burada çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Özcan beye yeni görev yerinde başarılar diliyorum. Başarıları inşallah devam edecektir. Yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Dt. Tekin,"Bayrağı Teslim Etmekten Gurur Duyuyorum"

Yaklaşık 14 yıldır Başhekimlik görevini sürdüren Dt. Özcan Tekin; “Nuh Çimento Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 2003 yılında, ilk kurulduğu günden beri hizmet etmekteyim. Kocaeli’de ilk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kurulmuştuk. O zamandan bu zamana elimizden geleni yaptık. Şuanda mevcut kurumumuz gerçekten başarılı, ekip çalışmalarının en iyi olduğu bir kurum. Şimdi bu bayrağı yeni arkadaşımız Kerem beye teslim etmekten gurur duyuyorum. Çünkü bu başarıyı devam ettireceğini inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin diyorum” dedi.

Dt. Kerem Özkahraman Kimdir?

1977 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli’ de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2004 yılında mezun oldu. 2000-2002 yıllarında Marmaris Deniz Üssünde askerlik görevini tamamlamasının ardından, Yalova Yaşar Okuyan SSK Hastanesinde diş hekimi olarak göreve başladı. 2003 yılında Karamürsel SSK Hastanesinde diş hekimi olarak göreve devam etti. 2005-2009 yılları arasında Körfez Devlet Hastanesinde, 2009-2017 yıları arasında Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yaptı. Orta seviyede İngilizce bilen Özkahraman; Evli ve iki çocuk babasıdır.