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Nuh Çimento İş Okuluna kuaför atölyesi kuruldu  

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Nuh Çimento İş Okuluna kuaför atölyesi kuruldu  
Nuh Çimento İş Okulu’na kurulan kuaför atölyesi düzenlenen törenle hizmete alındı.

Gökhan Ergin’in Başkanı olduğu Kocaeli Artistik Kuaförler Derneği tarafından oluşturulan atölye, gençlerin eğitimine katkı sunacak, mesleğin öğrenilmesinde ilk adımı oluşturacak.

Kuaför atölyesinin açılışına İzmit Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Bulut, Okul Müdürü Mustafa Kızmaz, İlçe Milli Eğitim Şube müdürü Yakup Yaman ve okul yöneticileri katıldı.                               

ÖZGÜVENLERİNE KATKI

Öğrencilerin kendilerine uygun meslek seçmesi, kendilerini geleceğe hazırlama konusunda bir atölye çalışması oluşturacak bu organizasyonda katkı sunanlara teşekkür eden İbrahim Bulut, “Dolayısıyla çocuklarımız yeni meslekler edinecekler. Ne kadar çok meslek, o kadar çok beceri, o kadar çok özgüvenin artması demek. Hiç mesleğini icra etmese dahi, çocukların özgüvenlerine yapılacak bu katkı, kendilerini geleceğe hazırlamada önemli bir şey. Dernek Başkanı Gökhan Bey ve okul müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

KENDİ MESLEKLERİNDE ÇALIŞABİLİYORLAR                    

İzmit Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Işıl da, okulla ilgili bilgi verdi, “Özel gereksinimli öğrencilerin lise öğrenimi gördükleri okul. Değişik atölyelerde öğrenip görüp, mezun olduklarında kendi meslekleriyle ilgili işlerde çalışabiliyorlar” dedi. Güzellik ve saç bakım hizmetleri öğretmeni Nalan Zeren öncülüğünde öğrenciler, bu atölyede sabah 09.00 ile 14.30 saatleri arasında eğitim görecek.

Kerim YAVUZ

 

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