Numan Hoca'ya çiçek

İlimizde bir ilk gerçekleşti. Cuma Namazı kılmaya gelen cami cemaati, İzmit Fethiye Caddesi’nde bulunan Karagöz İş Merkezi’nde bulunan mescidin aynı zamanda Türk Diyanet Vakıf Sen’in de başkanı olan İmam Hatibi Numan Uysal’a çiçek vererek şahsında din görevlilerinin haftalarını kutladılar.

İmam Uysal’a çiçek vererek kutlayan Karagöz Mescidi’nde Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şen ile Kocaelispor ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Tuncay Akgün: “Doğumumuzdan ölümümüze kadar, kaderlerimizi ve sevinçlerimizi paylaştığımız din görevlilerimizin haftasını kutluyoruz.” dediler.

Karagöz Mescidi İmam Hatibi Uysal’da çiçek vererek haftalarını kutlayan cemaatine teşekkür etti. Çiçekli kutlamamın örnek olması dileğinde bulunan Uysal, “İmam Hatip olarak 28 yılımı dolduruyorum. Biz imlamlar, her zaman her yerde vatandaşlarımızla birlikte olmalıyız. Sadece namazını kıldırıp evine giden imam olmamalıyız. Bugün bana verilen anlamlı çiçeği hiç unutmayacağım.” dedi.

