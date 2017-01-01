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Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız

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Numan Kurtulmuş: 2017'de kökünüzü kurutacağız
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Reina'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dört ciddi yaralımız var. 65 toplam yaralımız var. Bütün imkanlar seferber edildi. Örgüt konusunda emareler var ama şu örgüt diyebilecek noktada değiliz. Bir kişinin olduğu, belki arkasında destek olanlar olabilir. Bütün bağlantılar inceleniyor. Varsa bağlantılar ortaya konacaktır.

"2017'DE KÖKÜNÜZÜ KURUTACAĞIZ"

2016 Türkiye için zor bir yıldı. Çok şükür bu terörle mücadelede iyi sonuçlar almaya başladık. Birinci vermek istedikleri mesaj bu. Tam da 2017’nin başladığı dakikalarda böyle bir saldırı yaparak “Biz 2017’de de sizin başınıza bela olmaya devam edeceğiz” mesajı vermek istiyorlar. Biz de diyoruz ki 2017'de sizin kökünüzü kurutacağız.

"KONUŞURKEN DE ZORLANIYORUM, ALLAH BİLİYOR"

Türkiye’nin bölgede barış adımları atarak hızlı sonuç alması bazı kesinleri rahatsız etmiş olabilir. Türkiye ne terörle mücadelesinde ne de bölgede başta Suriye olmak üzere batış perspektifinden geri adım atacaktır. Konuşurken de zorlanıyorum, Allah biliyor. Bunlar insanlık, Türkiye düşmanıdır. Bunlara verilecek en güzel cevap dayanışma içinde birlik beraberlik içinde olmaktır.

Kaynak:Hürriyet

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