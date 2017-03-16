Numan Kurtulmuş açıkladı! Evlilik programları bitecek mi?

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programlarının tamamen yayından kaldırılmasıyla ilgili sona gelindiğini açıkladı.

120 binin üzerinde şikayet olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Büyük ihtimalle bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesi ile gündeme getirebiliriz. Bu yöndeki çalışmalar son noktadadır, İnşallah toplumsal bu talepleri karşılayacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Malatya ziyareti esnasında katıldığı yerel kanalda, evlilik programlarıyla ilgili gelen şikayetlere değindi. Aile kutsiyetine zarar veren bu programların kaldırılacağını söyleyen Kurtulmuş, "Bu şikayetler bize, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa geliyor. Şu an böyle bir çalışma yapılıyor, son noktaya geliyoruz. İnşallah toplumsal talepleri karşılayacağız" dedi.

'Örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza uygun değil'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bir soru üzerine evlilik programları ile ilgili konuştu. Kendilerinin de çok yakından takip ettiği bir konu olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Üzülerek izlediğimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir. Zaman zaman bize de ulaşan hiçbir şekilde kabul edilemeyecek sözlerin, davranışların sergilendiği bir takım evlilik programları.Neymiş efendim reytingi çok yüksek ve dolayısıyla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri. Aile müessesini ortadan kaldıracak, ulviyetini, kutsiyetini ortadan kaldıracak son derece acayip programlar var" ifadelerine yer verdi.

120 binin üzerinde şikayet var

Evlilik programlarıyla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) bir çalışma yaptığını kaydeden Kurtulmuş, bu konuda 120 bin şikayetin olduğunu belirtti. RTÜK'ün tüm bunları yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, "Bu şikayetler bize, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa geliyor. Şuan böyle bir çalışma yapılıyor, son noktaya geliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesi ile gündeme getirebiliriz. Bu yöndeki çalışmalar son noktadadır, İnşallah toplumsal bu talepleri karşılayacağız" dedi.