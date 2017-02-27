Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "TSK siyasetin içine çekilemez. Kimse manşetlerle hükümete ayar veremez. Bu artık mümkün değildir" dedi.

FETÖ Elebaşı'nın Kanada'ya kaçacağına ilişkin istihbarat bilgilerinin olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bilgiler ABD ile paylaşıldı" dedi. Kurtulmuş 21 Mart'ta hazreti Ali'nin doğum günü kutlamasının da yıllar sonra ilk kez yapılacağını söyledi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor. Bakanlar Kurulu'nda görüşülen konulara ilişkin bilgi veren Kurtulmuş şunları söyledi: "Dördüncü sanayi devrimi dijitalleşmenin dijital ortamların bireysel olarak daha iyi kullanılmasının önünü açacak adımdır. Türkiye maalesef birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini geriden takip etmiştir. Şimdi bu farkı kapatabilmek için önümüzde imkan belirdi. Dördüncü sanayi devrimine ayak uydurmak için atacağımız adımlar Bakanlar Kurulu'na takdim edildi. Devletin ve üniversitelerin içinde olacağı dönüşüm alanı oluşturulmaktadır. İmalat sanayindeki işçilerin yüzde 12'si üniversite mezunu. Bu dönüşümün sağlanması gerekiyor. Sanayideki teknoloji kapasitesinin arttırılması lazım. KOBİ'lerimiz istihdamın üçte ikisini oluşturuyor ama KOBİ'lerimiz toplam katma değerin yüzde 45'ini oluşturuyor. KOBİ'lerimizin dönüşümden geçmesi ve bu süreçte dijital platformun etkin biçimde rol almasını ön görüyoruz. İhracatın yüzde 3,5 yüksek teknolojiden oluştuğunu düşünürsek burada atmamız gereken adımlar var."

KARARGAH RAHATSIZ MANŞETİ

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamalarının satır başları şöyle:

O manşetin o şekilde algılanması doğru değil. Birileri sivil siyasetle TSK'nın uyumlu çalışmasından rahatsız. TSK'nın itibiarını yerle bir eden kalkışmadan sonra TSK'nın itibar kazanarak halkla bütünleşme sürecine girere operasyonlar yapmasından rahatsızlık duyanlar var. TSK'nın siyasetin içine çekilmesinin faydası olmadığını Türkiye görmüştür. Çok somut 15 Temmuz'da da gördük. Oradaki hain kalkışma sadece darbe teşebbüsü olarak kalmadı. TSK'ya en fazla zarar veren algısını ve itibarını zedeleyen kalkışma olmuştur. TSK 15 Temmuz'dan da çıkardığı dersle asla siyasetle ilgili değildir. TSK siyasetin içerisinde çekilemez. TSK kendi işine odaklanmış vaziyettedir. Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık öyle herhangi bir şekilde manşet atarak ne TSK'ya ne hükümete ayar vermek mümkün değildir. Köprünün altından çok sular aktı. Türkiye'de artık sivil irade milletin verdiği yetkiye dayanarak görevindedir. 15 Temmuz'da da bunu gösterdi. TSK da hükümetin, sivil iradenin emrinde görevini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşudur. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir.

FETÖ ELEBAŞININ KAÇMA PLANI

ABD'deki FETÖ elebaşının Kanada'ya kaçması ihtimaline ilişkin ciddi istihbarat bilgileri var. Bunu ABD ile de paylaştık. Umut ediyorum ki, gerekeni yaparlar.

RAKKA OPERASYONU

ABD'ile Rakka operasyonuyla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Herhangi bir anlaşma şu anda yok. Türkişye'nin hiç bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Bu operasyonlar Türkiye'nin güvenliğini sağlamak içindir. Resmi olarak hükümet tarafından açıklanmayan görüşlerin gerçekmiş gibi gündeme getirilmesi doğru değil. Evet çok sayıda duyum oluyor ama resmi olarak açıklanmadıkça itibar etmemek lazım. Rakka konusunda görüşmeler devam ediyor. Türkiye'nin başka ülkenin topraklarında gözü yoktur. Bu operasyonlar Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumaya alan oeprasyonlardır. Buradaki temel meselemiz kiminle nerede hangi sorunu çözmek. Suriye'de, Irak'ta bir an evvel barışın sağlanmasıdır bizim derdimiz. Bu bölgelerin barışa kavuşması ve barış olduktan sonra da yerli halkların gelerek o şehirlerde oturmalarıdır. Herhangi bir şehirden terör örgütünü çıkartırkan başka terör örgütünü getirmek barışa hizmet etmez. İlgili bütün ülkelerle defaatla paylaşıyoruz. Bu çerçevede yapılacak operasyonlara destek vereceğimizi belirttik.

BARZANİ'NİN GELİŞİ VE BAYRAK

Barzani ile görüşmede, bölgede barışın sağlanması, terör örgütlerine karşı ortak mücadele gündeme geldi. Sayın Barzani Türkiye'ye her geldiğinde bu diplomatik uygulama yapıldı. Hem Irak Bölgesel Yönetimi'nin üç bayrak asılmıştır. Önceki uygulamalarda da böyle olmuştur. Kamuoyunun yanlış bilgilenmesini önlemek amacıyla. Diplomasiye de, Irak anayasasına da uygundur. Herhangi şekilde yadırganacak bir şey yok. İlk sefer olmuyor

ABD'NİN YPG'YE SİLAH YARDIMI

Buradaki örgütleri silahlandırırsanız bir kısmı şu örgütlerin eline geçer dedik. Nitekim öyle oldu. DEAŞ bu silahlardan istifade etti. Bizim görüşümüz açık. Buralarda makul, meşru muhalefet örgütleriyle işbirliği yapılarak bu şehirlerin kurtarılması lazım. Rakka'nın tamamına yakını Arap nüfusudr. Neredeyse tamamına yakını Arap olmayan unsurlarla operasyon yapmak hiçbir şeye fayda etmez. Makul unsurlarla birlikte DEAŞ'a karşı mücadelenin hızını arttırmak gerekir.

REFERANDUM SANDIĞINA DOĞRU

Avusturya'nın Dışişleri Bakanı'nın bu açıklamalarını hoş karşılamayız. Makul meşru zeminlerde görüşlerini ifade etmesini isteriz. Avusturya'nın seçimleriyle ilgili bir faaliyet değil. Avusturya'da, Almanya'da Avrupa'daki diğer şehirlerde de YSK seçim çevreleri oluşturdu. Biz nasıl Türkiye'deki seçim çevrelerinde faaliyet yürüteceksek orada da yürüteceğiz. Bunun Avusturyalıları rahatsız etmemesi lazım. Onları ilgilendiren bir durum değildir. Türkiye'deki referandumda Evet mi diyeceksiniz Hayır mi diyeceksiniz. Bu eşyanın tabiatı gereğidir. Demokrasi gereğidir. Bizde de oy kullananlar oluyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Türkiye demokrasisine katkı sağlayacak olan bir durumdur.

HAZRETİ ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLANACAK

21 Mart'ta yıllar sonra ilk kez Ankara ve Hacıbektaş'ta Hazreti Ali'nin doğum gününü kutlanması yapılacak.Türkiye'de 1980 darbesinden bu yana bir türlü yapılmayan, yasaklanmış gibi olan Hazreti Ali'nin doğum günü olan 21 Mart kutlamasını Ankara'da yapacağız.