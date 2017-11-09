Nurettin Aktaş vefat etti
Körfez Esentepe Mahallesi’nde oturan Nurettin Aktaş(48), iki yıl önce böbreklerinde başlayan rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.
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2 çocuk babası olan Nurettin Aktaş’ın cenazesi, Körfez Cemevi’nden alınarak Körfez Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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