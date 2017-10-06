Nurettin Ayhan vefat etti
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi adresinde ikamet eden Petkim emeklisi Nurettin Ayhan (63) akciğer yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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Evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Ayhan’ın cenazesi ikindi namazında Mehmet Ali Paşa Camii’nden alınarak Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.
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