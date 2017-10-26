Nurettin Çelik mazbatasını aldı

Çelik mazbatasını kocaeli Adliyesi’ne giderek İzmit 1. Seçim Bölgesi Başkanı Hakim Hüseyin Öksüz’ün elinden aldı. Mazbata törenine il yöneticileri de katıldı.

BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIĞI MAZBATASI

SP İl Başkanı Nurettin Çelik yaptığı açıklamada, “Kongremizde 13.41 ile başladığımız yolculuğumuz devam ediyor. Saadet Partisi 6. olağan kongresinde görev yapacağı belirlenen arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı aldık. Bu önümüzdeki süreçte 12 ilçeye ve Büyükşehir Belediye başkanlığı mazbatasının başlangıcı olacak. O noktadaki sorumluluklarımızı yerine getirerek Kocaeli’ye hizmet etmenin sevinç ve gururunu bütün teşkilat mensuplarımızla birlikte yaşamış olacağız. Çalışma yapacağımız önemli konular var” dedi.

Ayşegül KALAYCI

