  • BIST 82.976
  • Altın 146,876
  • Dolar 3,7951
  • Euro 4,0443
  • Kocaeli 7 °C

Nuriye Koç

»
Nuriye Koç
Nuriye Koç vefat etti

İzmit Küçük Hasanlı Köyü’nde oturan eski çiftçilerden merhum Remzi Koç’un eşi Nuriye Koç (87) vefat etti. 3 çocuk annesi olan Nuriye Koç’un cenazesi Küçük Hasanlı Köy Camii’nden alınarak Küçük Hasanlı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

 

Bu haber toplam 14 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice Yavuz18 Ocak 2017 Çarşamba 14:28
  • Şükrü Fener17 Ocak 2017 Salı 14:36
  • Rahmi Akyol17 Ocak 2017 Salı 14:35
  • Cevat İnce17 Ocak 2017 Salı 14:35
  • Sabriye Aysel Tabak17 Ocak 2017 Salı 14:35
  • Saadet Yılmaz hayatını kaybetti16 Ocak 2017 Pazartesi 19:12
  • Cemal Bilgiç16 Ocak 2017 Pazartesi 15:53
  • Hayrullah Kızıltan16 Ocak 2017 Pazartesi 15:28
  • Havva Peçe16 Ocak 2017 Pazartesi 15:28
  • Mehmet Yağmur16 Ocak 2017 Pazartesi 15:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti