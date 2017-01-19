İzmit Küçük Hasanlı Köyü’nde oturan eski çiftçilerden merhum Remzi Koç’un eşi Nuriye Koç (87) vefat etti. 3 çocuk annesi olan Nuriye Koç’un cenazesi Küçük Hasanlı Köy Camii’nden alınarak Küçük Hasanlı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
İzmit Küçük Hasanlı Köyü’nde oturan eski çiftçilerden merhum Remzi Koç’un eşi Nuriye Koç (87) vefat etti. 3 çocuk annesi olan Nuriye Koç’un cenazesi Küçük Hasanlı Köy Camii’nden alınarak Küçük Hasanlı Köy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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