  • BIST 88.497
  • Altın 150,407
  • Dolar 3,7358
  • Euro 3,9596
  • Kocaeli 11 °C

Nusretiye 4 maç sonra kazandı:6-0

»
Nusretiye 4 maç sonra kazandı:6-0

Süper Lig Play-Off’a müthiş başlangıç yapan, ilk iki maçında Kartepe Belediyespor ve Seka Doğanspor’u farklı skorlarla yenen, zirveye oturan Nusretiyespor, daha sonra oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp, ilk iki yarışın biraz gerisinde kalmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, dün konuk ettiği Seka Doğanspor’u 6-0 yendi, 4 maç aradan sonra kazanıp, ilk iki şansını son üç maça taşıdı.

SİNAN ÇALIK’TAN ÜÇ GOL

Nusretiyespor, çok hızlı başladığı maçta golleri de erken buldu, rakibinin de direncini kırdı. Play-Off’ta iki teknik direktör değiştiren Nusretiyespor da, dünkü maçta takımı sahaya yönetici Ufuk Kıyar çıkardı. Sinan Çalık’ın üç gol attığı maçta Nusretiyespor, çok rahat bir galibiyet aldı, çarşamba günü Sultan Orhanspor ile oynayacağı maç öncesinde moral buldu.

Bu haber toplam 40 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Periler, Bodrum’a konuk08 Nisan 2017 Cumartesi 16:53
  • Kocaeli Basket U18 son maçını kazandı08 Nisan 2017 Cumartesi 16:51
  • Harb.İşspor, Antalya’da 08 Nisan 2017 Cumartesi 16:49
  • Gölcükspor için tek ihtimalli maç 08 Nisan 2017 Cumartesi 16:46
  • Derincespor veda turlarında 08 Nisan 2017 Cumartesi 16:43
  • Darıca G.B, Tarsus’ta08 Nisan 2017 Cumartesi 16:42
  • Birlik, umutlarını sürdürmek istiyor08 Nisan 2017 Cumartesi 16:40
  • Akademi Ligi gündemi08 Nisan 2017 Cumartesi 16:37
  • U-14 Play-Off’ta A Grubu’nda şampiyon yarın belli oluyor08 Nisan 2017 Cumartesi 16:35
  • Suadiyespor’a 2 maç  saha kapatma cezası08 Nisan 2017 Cumartesi 16:34
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti