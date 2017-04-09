Nusretiye 4 maç sonra kazandı:6-0

Süper Lig Play-Off’a müthiş başlangıç yapan, ilk iki maçında Kartepe Belediyespor ve Seka Doğanspor’u farklı skorlarla yenen, zirveye oturan Nusretiyespor, daha sonra oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp, ilk iki yarışın biraz gerisinde kalmıştı. Yeşil-Beyazlı ekip, dün konuk ettiği Seka Doğanspor’u 6-0 yendi, 4 maç aradan sonra kazanıp, ilk iki şansını son üç maça taşıdı.

SİNAN ÇALIK’TAN ÜÇ GOL

Nusretiyespor, çok hızlı başladığı maçta golleri de erken buldu, rakibinin de direncini kırdı. Play-Off’ta iki teknik direktör değiştiren Nusretiyespor da, dünkü maçta takımı sahaya yönetici Ufuk Kıyar çıkardı. Sinan Çalık’ın üç gol attığı maçta Nusretiyespor, çok rahat bir galibiyet aldı, çarşamba günü Sultan Orhanspor ile oynayacağı maç öncesinde moral buldu.