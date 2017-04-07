Nusretiye, bu kez kazanmak istiyor

Hafta içinde yeni teknik direktörü Hasan Vardoğan’da istifa eden Nusretiyespor, Derbent Stadı’nda Seka Doğanspor’u konuk ediyor. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da start alacak.
4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Süper Lig Play-Off’a müthiş başlangıç yapan, ilk iki maçında Kartepe Belediyespor ve Seka Doğanspor’u farklı skorlarla yenen, zirveye oturan Nusretiyespor, daha sonra oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp, ilk iki yarışın geresinde kaldı. Ufuk Öğütveren’in istifasından sonra takımın başına getirilen Hasan Vardoğan da iki maç sonra ayrılmak zorunda kaldı. Yeşil-Beyazlı ekibin yönetim kurulu, kalan son 3 maçta takımı Futbol Şube Sorumlu Ufuk Kıyar’ın çıkarmasına karar verdi. Grubun rahat takımlarından Seka Doğanspor’un rakibine kolay teslim olması beklenmiyor.
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