Nusretiye, bu kez kazanmak istiyor

İki hafta öncesine kadar Süper Lig Play-Off’un zirvesinde yer alan Nusretiyespor, üst üste Doğantepe ve Kartepe Belediyespor yenilgileri sonrasında ilk iki yarışının biraz gerisinde kaldı.

Hafta içinde yeni teknik direktörü Hasan Vardoğan’da istifa eden Nusretiyespor, Derbent Stadı’nda Seka Doğanspor’u konuk ediyor. Derbent Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da start alacak.

4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig Play-Off’a müthiş başlangıç yapan, ilk iki maçında Kartepe Belediyespor ve Seka Doğanspor’u farklı skorlarla yenen, zirveye oturan Nusretiyespor, daha sonra oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi alıp, ilk iki yarışın geresinde kaldı. Ufuk Öğütveren’in istifasından sonra takımın başına getirilen Hasan Vardoğan da iki maç sonra ayrılmak zorunda kaldı. Yeşil-Beyazlı ekibin yönetim kurulu, kalan son 3 maçta takımı Futbol Şube Sorumlu Ufuk Kıyar’ın çıkarmasına karar verdi. Grubun rahat takımlarından Seka Doğanspor’un rakibine kolay teslim olması beklenmiyor.